聲寶看好五倍券刺激內需 Q4營運重返成長

家電大廠聲寶 (1604-TW) 今 (28) 日召開法說，展望後市，發言人江全田表示，本季受疫情影響，導致產品宅配、安裝量下滑，營運放緩，看好第四季政府祭五倍券可刺激經濟成長，業績有望重回成長。

江全田指出，空調、冷氣、洗衣機等大型家電都需到府安裝，今年第三季遇上本土疫情爆發，政府實施三級警戒，連帶影響消費者購買意願，新機安裝量下滑，業績成長趨緩。

不過，政府將在 10 月發放五倍券，聲寶看好將帶動經濟恢復成長、刺激內需，第四季業績有望恢復成長動能。

江全田表示，雖然第三季本業營運不理想，但業外受惠處分土城廠，相關過戶手續已完成，並認列處分利益約 10.34 億元，約可挹注每股純益近 3 元。

土地資產活化方面，聲寶正在進行 4 件資產開發，包括台南新廠、土城廠、龜山廠區及林口總部，其中，林口總部進度較快，預計年底完工，明年初啟用，集團旗下企業包括東源物流、盛寶建設、頑味國際 (莞固和食) 及瑞智精密等都將進駐。

台南廠則於本 (9) 月取得工廠登記，陸續將空調、洗衣機產線移入，而冰箱產業製成複雜，產線長達 400 公尺，需要投資上億元，最快明年開始建置產線，另外目前正在蓋倉儲大樓，預定明年完工。