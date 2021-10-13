2021第九屆 ADA 台北市建築世代會慈善路跑 12/11 為愛而跑

2021 ADA 台北市建築世代會慈善路跑邁入第九年將於 12 月 11 日在臺北市大佳河濱公園活力開跑，台北市建築世代會今年將以「 Build On Love 」 為 slogan 代表著以愛 (台北市建築世代會) 為號召，實際付諸行動，「 Run For Love 」讓愛與關懷伴隨著腳步，傳播到每一個角落，把愛傳出去。

飛人陳信安、超馬好手林義傑以實際行動號召社會大眾參與，於暑假期間用愛陪伴小草書屋的孩子擔任一日老師，啟發學生潛能的體育教學，也分享自身人生故事，來鼓勵孩子能夠克服困難，不畏挑戰實現自我夢想，用陪伴來給予孩子們更多正向的力量。

今年在新冠病毒疫情衝擊下，多數的大型路跑活動紛紛取消或改期，我們也會持續關切疫情動向，來調整合適路跑辦理方式，真心誠意的希望你我共同幫助台東「孩子的書屋」與三峽「小草書屋」，疫情期間發現學校改以遠端教學上課，但弱勢家庭的小朋友沒有電腦或 iPad，教育資源的缺乏可能讓他們在學習落後，希望大家能熱烈報名，你的報名費可幫助小朋友靠著教育脫貧，將為社會為弱勢孩子築起一扇希望之窗，用愛點綴希望夢想，給孩子們更多未來。

慈善聖誕路跑分成聖誕挑戰組 12 公里 (晶片計時) 與歡樂休閒組 5 公里，您的 1000 元報名費用將全數捐贈外，也將會收到二間書屋開立正式捐款收據，也可扣抵所得稅，同時我們也會贈送 PUMA 專屬活動設計款跑衣以及麗寶國際賽車場抵用卷等豐富好禮，完賽現場還有贊助商提供豐富好禮。歡迎大家一同前來參與！

活動資訊

活動日期：2021 年 12 月 11 日 (六)

活動地點：台北市大佳河濱公園

報名費用：1,000 元 / 人

報名期間：即日起至 10 月 15 日止。

主辦單位：台北市建築世代會

受贈單位：台東「孩子的書屋」. 三峽「小草書屋」

報名網址：伊貝特報名網. 樂活報名網

活動臉書：https://www.facebook.com/TaipeiADACharity

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1458 期】

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