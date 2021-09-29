〈瑞智法說〉產品漲價5% Q4獲利有望改善

聲寶 (1604-TW) 旗下壓縮機製造商瑞智精密 (4532-TW) 今 (29) 日召開線上法說，副董事長楊正民表示，雖然今年壓縮機銷售量較去年成長，但受到原物料、運費成本提高下，獲利狀況受到衝擊，不過已調漲產品售價 5%，預期第四季獲利有望好轉。

楊正民指出，今年產業環境比去年更嚴峻，雖然疫苗陸續上市，但疫情仍未緩解，加上銅等原物料價格維持高檔、運費更以倍數調漲，且至今看不到漲價盡頭，種種不利因素下，導致今年獲利略為下滑。

楊正民說，從去年底到今年中，原物料價格平均上漲 8.2%、人工成本也有 2% 漲幅，不過在與客戶溝通協調下，總成本平均漲幅 6.8%，另外，因應整體成本上揚，旗下產品線已調漲售價，平均單價漲 5.5%，預期將帶動第四季毛利率優於上半年的 11%。

瑞智銷售區域比重方面，歐洲占 29%、中國占 25%、北美占 19%、日本等東亞地區占 8%，東南亞、中南美等其他區域占 19%。

展望各區域銷售表現，總經理馮明法提到，明年初前中國將持續去化庫存，成長有限；北美市場則是恢復拉貨動能，第四季銷售量將顯著增長；歐洲市場則持平。

瑞智母公司聲寶為擴大冷氣空調市佔，兩家業者合作打出雙品牌策略，楊正民表示，雙方策略是將瑞智品牌授權給聲寶，聲寶使用瑞智壓縮機生產與組裝冷氣並在通路銷售，部分產品已在台上市、試水溫，若市場反應佳，未來將擴大產品線。