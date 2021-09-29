〈瑞智法說〉中國變頻空調市場成長快 增產拚拉升市占

聲寶 (1604-TW) 旗下壓縮機製造商瑞智精密 (4532-TW) 今 (29) 日召開線上法說，副董事長楊正民表示，中國家用空調市場快速淘汰定頻空調，轉換成變頻空調，今、明年將陸續擴大變頻產能，拚可提升中國市占。

據統計，今年全球家用空調產能近 3 億台，中國產能比重高達 82%，中國自去年推動空調新能效標準政策後，低能效、高耗能的定頻空調陸續淘汰，改換成變頻空調。

總經理馮明法分析，中國變頻市場成長速度非常快，已有逾 8 成產品改為變頻，初估中國仍有 7000-8000 萬台定頻空調待更換，瑞智為搶商機，今年陸續將定頻產能轉換成變頻，明年則會再提升約 3000 台產能，有望把中國 5% 市佔再拉升。

馮明法表示，雖然變頻空調商機大，有望推升出貨量增加，但變頻利潤不如定頻，因此擴大產品線，包括乾衣機、除濕機等，其中，因應國際碳中和趨勢，旗下壓縮機熱泵乾衣機，具備省電、省碳功能，可取代傳統瓦斯乾衣機，目前已推到日本市場，預期近一兩年在中國銷售量將顯著成長。

瑞智在中國生產據點包括山東青島、江西九江與廣東惠州，楊正民指出，中國實施限電措施，不過各區域標準不同，青島與九江廠為受到影響，惠州廠部分產線有受到影響，但材料早已提前備貨，整體生產沒有影響，加上台灣也有廠區可隨時因應。