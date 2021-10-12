富邦金前9月稅後純益逾1300億元續創高 EPS狂賺11.32元穩居冠

富邦金控 (2881-TW) 今 (12) 日公布營收與自結，9 月稅後純益 78.52 億元，前 9 月稅前盈餘 1489.89 億元，稅後純益 1302.01 億元，較去年同期大幅成長 91%，每股純益 11.32 元，續居金控每股獲利王寶座。

富邦金累計前 9 月稅後純益續創歷史新高紀錄，9 月稅後純益也創同期新高；其中，子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 9 月獲利皆再創新高；9 月底淨值約 8415 億元，普通股每股淨值 68.16 元，反映本月資本公積轉增資的股票股利影響所致。

富邦金表示，截至 9 月 30 日，富邦金已取得日盛金控 57.70% 股權，9 月認列日盛金投資收益 1.1 億元。

從各子公司獲利來看，金雞母富邦人壽 9 月稅後純益 52.28 億元，較去年同期成長 134%，前 9 月稅後純益 951.53 億元，較去年同期成長 110%。

富邦人壽說明，9 月大盤震盪，當月台股下跌約 3.2%，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，人壽淨值逾 5566 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，富邦人壽指出，近期美債利率反彈，有利於新錢投資部位經常性收益提升。此外，9 月受惠於台幣走勢平穩，以及境內經常性避險成本 (CS) 持續維持低檔的 20bp 以下，單月與累積前 9 月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。

保險本業部份，富邦人壽累計前 9 月合併初年度保費收入 (FYP) 達 1331.8 億元，較去年同期上升 3.7%，合併總保費收入達 3855.4 億元。9 月初年度保費收入 98.1 億元，較去年同期成長 14%，成長動能主要來自利變型商品較去年同期成長約 41%，表現亮眼。

此外，富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，韓國子公司累計前 9 月初年度保費及總保費各 335 億元及 445 億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行 9 月稅後純益 10.37 億元，累計前 9 月稅後純益 145.22 億元，今年以來，銀行各項業務動能持續提升，其中存放款餘額較去年同期分別成長 16% 及 14%，以及佈建債劵投資年增 3 成以上，帶動累計利息淨收益較去年同期成長 7%。

另外，本月北富銀轉投資的新創 FinTech 公司 Nutmeg 被摩根大通 100% 收購，將可認列處分利益 3151 萬英鎊，折合新台幣約 12 億元入帳至其他綜合損益，亦可挹注於保留盈餘。

富邦產險 9 月稅後純益 4.74 億元，累計稅後純益 60.71 億元，較去年同期成長 51%。富邦證券 9 月稅後純益 4.26 億元，累計稅後純益 58.1 億元，較去年同期顯著成長 97%。