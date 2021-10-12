國泰金前9月稅後純益續創高 國壽首破千億元

國泰金控 (2882-TW) 今 (12) 日公布， 2021 年 9 月稅後純益 81 億元，累計稅後純益達 1221.8 億元，較去年同期大幅成長 90%，累計每股純益 8.96 元，再創歷史新高；其中，國泰人壽累計獲利首度賺破千億元也同步創高，國泰證券及國泰投信單月及累計獲利也均續創同期新高。

金雞母國泰人壽 9 月稅後純益 56.4 億元，累計稅後純益達 1001.2 億元，較去年同期大幅增長 123%，在目前已公布最新獲利的壽險公司中，為台灣壽險史上有史以來第一家稅後純益賺破千億的公司。

國壽解釋，之所以繳出如此亮眼成績，是反映在投資績效良好，避險成本管控得宜，保險本業死費差呈現穩定獲利，商品佈局策略切中市場需求，帶動營運續創佳績，9 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 176 億元及 44 億元，皆穩居業界第一。

國壽指出，9 月金融市場干擾因素激增，包括：主要央行將陸續釋出收緊貨幣政策訊息、中國恒大事件及能耗雙控政策衝擊中國經濟展望、供應鏈受阻時間拉長及能源價格反彈令通膨預期上升，加以美國舉債上限面臨僵局等，牽動股、債市波動大幅升高。

國壽進一步表示，投資團隊於市場動盪之際，維持靈活操作積極實現資本利得，並於利率反彈時伺機布建債券部位，以提升經常性收益。

匯率方面，台幣 9 月小幅走貶，傳統避險工具 CS 避險成本維持低檔，NDF 避險成本亦見回落，皆有利於避險操作，使 9 月整體避險成本進一步下降。未來若利率上行格局不變，將有利於中長期收益展望，搭配負債成本及損益兩平水準持續下降，可望改善利差水平，而對未來接軌 IFRS 17 及 ICS 亦具正向助益，整體而言利好壽險業財務表現。

近期中國頻繁的監管風暴及信用事件引發各界擔憂，國壽強調，該公司無恒大股票及公司債曝險，即使考慮外溢效果，曝險於地產相關產業占投資資產比例也不及 0.2%、占淨值比例僅 1.6%，影響甚微。

目前國壽整體陸港澳地區曝險投資金額比例不高，其中 90% 屬債券部位，且高達約 96% 國際信評在 BBB+/Baa1 以上，債信品質強健，相對於國壽處於歷史高位的資本水準而言，潛在財務風險偏低。

國泰世華銀 9 月稅後獲利 21.4 億元，前 9 月累計稅後獲利 188.4 億元；國泰產險前 9 月稅後賺 20.6 億元，較去年同期成長 9%。國泰證券前 9 月累計稅後純益達 17.5 億元，較去年同期成長 71%；國泰投信則是前 9 月稅後賺 11 億元，兩家子公司都是創同期單月及累計獲利新高。