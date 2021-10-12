英國9月失業率降至5.2% 就業人數重回疫情前的水準

根據英國統計局在週二 (12 日) 公布的最新數據顯示，英國 9 月失業率降至 5.2%，就業人數重回疫情前的水準。

數據顯示，英國今年 9 月的受薪員工人數大增了 20.7 萬人，創下歷史新高，使得就業總人數達到 2920 萬人，重返新冠疫情大流行前 2020 年 2 月水準。

英國 9 月申請失業金人數再度放緩至 5.11 萬人，好於前值的 8.8 萬人。期間內，失業率減 0.2 個百分點至 5.2%。

另外英國統計局也公布，按國際勞工組織 (ILO) 的標準計算，英國截至今年 8 月止的三個月 ILO 失業率減少 0.1 個百分點至 4.5%，符合市場預期。截至 8 月的三個月的就業人數增加 23.5 萬人，創下 2015 年以來的最大季度增幅，高於前值的增加 18.3 萬人，但不如市場預期增加 24.3 萬人。

英國財政部長 Rishi Sunak 表示，近期的就業數據顯示出政府讓人們重返工作的計劃取得成功。「看到我們的就業計劃奏效令人鼓舞，9 月份失業人數仍然很低，就業人數比以往任何時候都多，失業率已經連續 8 個月下降。」Sunak 說道。

KPMG 英國首席經濟學家 Yael Selfin 表示：「如今正在考驗英國經濟是否能夠適應疫情後環境的能力，由於海外勞動力的供應減少，相關的復甦面臨挑戰。」

根據歐洲研究機構 GfK 的數據顯示，由於人們對能源帳單、食品價格和稅收上調的擔憂日益加劇，對經濟前景更為悲觀，英國 9 月消費者信心指數從 8 月的 - 8 降至 - 13，低於市場預期的 - 8，創下 4 月份以來的新低，也創下 2020 年 10 月以來的最大單月跌幅。