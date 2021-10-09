OECD：已敲定全球最低企業稅率15%協議

經濟合作暨發展組織（OECD）周五（8 日）宣布已達成協議，136 國同意將全球最低企業稅率訂在 15%，並且往後不會提高稅率、小企業也不受新稅率影響。

OECD 在一份聲明中表示：「該項協議會將全球 100 間規模最大、獲利最高跨國企業的逾 1,250 億美元利潤，重新分配到世界各國，確保這些公司無論在和何處經營或營利，都要繳納公平比例的稅收。」

OECD 能在新協議取得重要進展，主要原因是修改了部分內容，特別是 15% 稅率往後不會再提高，以及小企業不受新稅率影響。

此外，新協議有望讓拒絕簽署協議的愛爾蘭，以及對協議持懷疑態度的匈牙利改變心意加入。不過目前各國必須先解決新協議內容中尚未定案的細節，以利該協議在 2023 年生效。

美國財政部長葉倫聲明表示，這項協議是「經濟外交領域相當難得的成就。」她對許多國家「決定結束企業稅收競爭」的舉動表示讚賞，並說希望美國國會能利用預算協調程序（budget reconciliation process）快速通過該法案。

葉倫說，國際稅收政策制定是個複雜的問題，新協議艱深晦澀內容中的道理其實相當簡單，概括的範圍也相當全面，簡言之，當協議頒布後，美國人會發現在全球經濟體找到工作、謀生或擴大企業規模將變得容易得多。