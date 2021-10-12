台股震盪嚇跑投資人 Q3大戶、中實戶季減逾一成

台股第三季劇烈震盪，嚇跑大戶、中實戶相繼退場，根據證交所統計，第三季大戶與中實戶交易人數分別較前一季減少逾 1 成，終結連 10 個季度正成長。

航海王翻船、電子股熄火，台股 8 月以來交易量能明顯萎縮，大戶、中實戶與散戶不約而同離場，其中單季交易金額達 5 億元以上的大戶，第三季交易人數降至 5309 人，雖仍守住 5000 人次，但已較第二季減少 11.3%。

中實戶交易人數也退潮，統計顯示，單季交易金額 1 到 5 億元區間的中實戶，第三季交易人數也從前一季的 48826 人降至 42395 人，季減幅約 13%；相較之下散戶單季交易人數雖降至 427 萬 8413 人，但比起第二季減幅僅 2.5%。

回顧台股自 2019 年以來，資金行情挹注下，推升大盤加權指數節節攀升，交易人數也跟著指數一路增加，以大戶來說，從 2019 年第二季交易人數突破千人後，交易人數就逐季攀升，出現連續 10 個季度正成長，第二季更突破 5000 人次。

但隨著通膨升溫、聯準會計畫啟動縮表引發美股震盪，讓向來高度連動的台股也無法倖免，第三季起價格與成交量同步下滑，壽險大戶也跟著減碼台股，在人氣降溫的情況下，交易人數也跟著減少。

另外，當沖交易也有降溫跡象，9 月當沖成交值占比從 45.29% 降至 41.54%，平均每日當沖戶數 12 萬 8990 戶，較前月減少 2 萬 6631 戶。