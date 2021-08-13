陽明大戶狂刷25筆104張賣單 市場熱議

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 周四才剛「出關」，今 (13) 日成交值爆出 621 億元，為上市個股之冠，大戶再度出手，盤中出現 25 筆 104 張賣單成交，同時還有多筆 499 張賣單現蹤，引起投資人熱烈討論。

陽明今日股價開低，盤中再度掀起多空激戰，一度勁揚近 5%，最高來到 140 元，但續航力不足，尾盤漲勢逐漸收斂，終場以 133 元小跌作收，成交量達 45.7 萬張，成交值為 621.3 億元 。不過，今天市場上出現主力大戶大舉賣出陽明持股，引發熱議。

今年以來，市場上陸續看到多筆 168、487、499 張大單，敲進或減碼貨櫃三雄，今天上午 11 點 30 分左右，集中市場出現連續 25 筆 104 張陽明的賣單，成交價為 135 元，同時也出現多筆 499 張賣單。

市場分析，陽明周四才剛解除分盤交易，但財政部傾向不延長當沖稅率減半優惠，導致台股近來量能低迷，連續多日成交值不到 4000 億元，個股無量就很難當沖，當沖客普遍休息觀望，陽明今天出現多筆 104 連續大單，可能是大戶想表達抗議之意，要重新找工作了。

陽明今年獲利大噴發，上半年稅後純益 590.52 億元，年增 6765.8%，每股純益 17.88 元，其中，第二季每股純益 10.39 元，一季就賺超過一股本。貨櫃三雄大豐收，上半年合計賺進 1700 億元，不過，內外資近來對於海運前景及三雄展望看法分歧。