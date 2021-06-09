彩晶財務投資 取得中光電2.17%持股

中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (9) 日代子公司華俐投資公告，自去年 12 月 8 日至今年 6 月 9 日，以每股 42.13 元，取得背光模組廠中光電 (5371-TW) 約 8480 仟股，交易總金額達 3.57 億元，持股比例 2.17%，彩晶表示，主要為提升資金運用效率、投資高股息股票，屬於財務性投資。

彩晶表示，投資中光電普通股為財務性投資，因目前在手現金達逾百億元，但銀行利率較過往低，因此計畫將資金轉往投資高股息股票，增加投資收益，業務上與中光電有往來，但非投資主因。

除華俐投資外，彩晶今年以來也分別投資 30、15 億元，成立瞳彩投資、彤欣投資等投資公司，作為產業調研、國內外策略投資及財務投資，彩晶表示，將持續尋找投資標的，增加投資收益。

營運方面，受惠面板報價回升、需求暢旺，彩晶 5 月營收達 28.15 億元，月增 2.8%、年增 123%，累計今年前 5 個月營收達 134.53 億元、年增 136.2%。

另一方面，中光電今也公告 5 月營收，受零組件缺料影響，單月營收下滑至 37.22 億元，月減 0.9%、年增 4.5%，累計今年前 5 個月營收達 174.99 億元、年增 14.8%。