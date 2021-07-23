王品董座：加速發展平價品牌 主攻火鍋和燒肉業態

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (23) 日召開股東常會，由董事長陳正輝親自主持，陳正輝表示，今年台灣疫情對餐飲業衝擊更大，消費者的餐飲習慣正逐漸改變，將加速發展剛需平價品牌、黏著度高的火鍋和燒肉業態，以及高單價、體驗性高的品類，並趁疫情期間插旗一級商圈好點位。

對於近來陸續關閉部份門店，陳正輝指出，疫情使國內餐飲業面臨巨大挑戰，但王品始終看好台灣經濟發展，秉持品牌為先的經營理念，採取「汰弱扶強、加速發展」策略，未達標的門店和品牌不能拖住集團發展的腳步。

不過，疫情期間反而使許多一級商圈空出好點位，王品也將積極洽租，目前籌備中的新店有 15 家。

展望後市，陳正輝說，將加速發展剛需平價品牌、黏著度高的火鍋和燒肉，以及高單價、體驗性高的品類，由於這些品類需求高，開放內用後預料恢復速度快，期待疫情控制後，再次開啟新的成長局面。

同時，王品外帶外送服務均已上軌道，子公司萬鮮持續研發冷凍商品，並推出自有電商平台王品瘋美食購物網，陳正輝認為，「內用 + 外帶外送」將主導未來的營收結構，會加速研發滿足顧客需求。

王品去年稅後純益 3.48 億元，每股純益 (EPS) 4.61 元，於股東會中通過 2020 年盈餘分配案，每股配發 4.3 元現金股利，延續近年高股利政策，配息率達 93.28%。

陳正輝提到，去年集團做了三件事維持競爭優勢，首先是「和牛涮」和「聚 北海道鍋物」，實現品牌創新和翻轉，其次是以「王品瘋美食 APP」150 萬名會員為基礎，進行多項聯合行銷，第三是成功以零售商品進軍超商、量販店，打開更多通路，在多方動能推動下，台灣事業群去年全年營收達 105.2 億元，成功站回百億元大關。