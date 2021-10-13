【龍哥講股教室】電動車來電 第三代半導體強強滾

龍哥一直提醒大家，目前台股是「反彈」行情，反彈行情波動大幅度大，所以操作資金不可以太大，然後越靠近反彈目標要越賣股票，有做到的朋友，相信這兩天回測也不會受傷，台股短線支撐 16303 點，最好不要跌破否則會引發更大的空方壓力，沒有跌破然後再往上突破 16771 點的話，會有小底部型態，後面上漲空間就會更大，這邊好好觀察多方力道；近期全球供應鏈被疫情，限電等危機影響，供應鏈不順暢，這會影響到消費端與生產端，股市也都偏向空方趨勢，大家一定要注意風險，不要隨便增加持股，反而要降低持股，台股止跌指標個股要觀察台積電 (2330-TW)，聯電(2303-TW)，南電(8046-TW) 和景碩(3189-TW)。

盤勢震盪，股票真的不好操作，這時候可以利用期貨和選擇權增加績效，台股回測，期貨空單簡單獲利 + 13 萬多，完全不需要自己判斷，現在是大數據的時代，讓電腦來執行策略，去除人性更能穩定獲利，歡迎大家一起來追求長期穩定獲利。

塑化和化學材料：

塑化，籌碼穩定，股價回測反而可以注意買點；中國太陽能裝機潮，導致 EVA 供不應求，報價大漲，然後中國限電導致塑化供不應求，產品報價上漲，PVC 價格上漲明顯，所以台聚 (1304-TW) 和亞聚 (1308-TW) 以及華夏 (1305-TW) 都能受惠。



第三代半導體是未來趨勢，化學材料資金追捧，還是強勢股，持續看永光 (1711-TW)，中華化(1727-TW) 漲停創高，光洋科(1785-TW)，不過化學材料屬於題材性，實質上的獲利沒那麼快，操作上要偏短線一點，簡單講就是有獲利要分批賣出放口袋。

航運：

航運基本面沒有問題，現在問題在於技術面與籌碼面，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW)，龍哥一直說，以長榮為例，股價站穩 105 元才會正式止跌，才會展開反彈行情，後面有站穩 105 元嗎？沒有啊，所以當然不能進場操作，紀律操作就不會受傷，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

電子：

新唐 (4919-TW)，MCU 產業面還是供不應求，股價大幅度回測之後，外資趁機撿便宜，過頸線壓力 139 元的話，才會有波段空間，建議先短打，大家每天可以鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。，會有詳細的分析。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

下半年看半導體概念，手機以及車用，例如，iphone 發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW)，是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利。

聯電 (2303-TW)9 月營收創下歷史次高，未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，但是近期供應鏈被影響，導致消費端不順暢，聯電股價再破低點，空方格局，等待止跌，概念股漢磊 (3707-TW)，第三代半導體未來趨勢向上，投信籌碼穩定，股價創高，多方趨勢不變。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，主流股地位不變，很多 IC 設計股都被錯殺，注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP。

晶焱 (6411-TW)，龍哥從 160 元左右開始推薦，直接大公開要搶錢，後面大漲到 220 元以上，跟著操作簡單就可以大獲利；晶焱 9 月營收年增 17%，第三季營收歷史新高，結果利多被出貨，但是反而提供了再次佈局的機會，跟著龍哥走，避開風險，簡單獲利。

接下來多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)。

矽智財 IP 的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，看看龍哥的矽智財之王－世芯 (3661-TW)，大盤在整理，但是世芯股價創高，股價從 550 元漲到 958 元，大漲 74%，跟著龍哥領先市場佈局，就可以簡單享受獲利；其餘像創意(3443-TW)，力旺(3529-TW) 又創高，M31(6643-TW)，智原 (3035-TW) 連續漲停，愛普(6531-TW)，都可以持續關注。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，但是最近供應鏈被影響，下游無法正常出貨，導致上游也被影響，觀察到南電 (8046-TW) 股價竟然開始偏向空方趨勢，景碩 (3189-TW) 也跌破月線，這時候不要隨便進場接刀子，一切等待止跌再說。



車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，正極材料美琪瑪 (4721-TW) 的 9 月營收年增 162%，說明電池真的供不應求，股價站回月線，還可以注意正極材料康普 (4739-TW) 和電解液大廠聚和(6509-TW)。其餘像導線架，連接線，CIS 感測相關都可以關注，例如，順德(2351-TW)，健和興(3003-TW)，同欣電(6271-TW)。

搶錢計畫持續搶錢，獵豹速度，籌碼穩定；IP 鱷魚，兇猛大咬獲利，股價創高；別忘記還有石虎，股價經過整理，底部快成形，後面上漲空間很大，不要錯過。



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