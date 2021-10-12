太極越南廠迎轉單 能見度直達2022年Q4

太極 (4934-TW) 今 (12) 日表示，美國正對在東南亞布局的中國太陽能大廠進行反規避調查，美國當地業者均積極找尋替代料源，旗下越南廠也接獲轉單，更有客戶希望簽訂長期供貨協議，訂單能見度直達 2022 年第四季。

太極指出，由於反規避調查涵蓋所有中國一線太陽能廠商在東南亞的布局，法界評估若立案後，美國政府有 300 天的時間進行調查，且必要時可延長，因此有近 38GW 的太陽能產品暫停出貨至美國市場，且短期狀況不會改變。

至於先前已經出貨的太陽能產品，也陸續傳出遭美國海關扣押，隨著美國終端面臨斷鏈危機，廠商也開始積極尋找新供應商，美國市場正進行大洗牌。

太極認為，此次美國反規避調查將造成四大影響，包括中國一線廠海外產能在調查完畢前無法銷往美國市場；受調查廠商可能轉往第四地或尋求未受波及的廠商代工解套；美國當地的太陽能模組供應出現斷鏈，當地消費者急需新的供應商；美國當地及未受調查的第三地的模組製造商迎來轉單潮。

太極越南廠目前最高可生產 850MW 的太陽能電池，為因應此次市場變化，已全面投入生產，期望儘快滿足客戶龐大需求，同時也正評估在短期內擴產的策略，以緩解目前供不應求的緊張狀況。