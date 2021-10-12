路透：Toyota零件調度有著落 考慮補回局部減產部分

據《路透社》12 日報導，有多名消息人士透露，因零件供應短缺而決定在 2021 年 9 月、10 月實施大規模減產的日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP)，由於在零件調度方面出現頭緒，有望於 12 月時展開生產上的補救。

豐田計畫在 2022 年 3 月之前，汽車的生產台數將比原定計畫高出 9.7 萬輛，目前該公司正與配合廠商確認在生產能力方面是否有擴張的可能性。

多名消息人士指稱，豐田已通知零件廠商，該公司打算從 12 月到明年 3 月之前，要增加生產大約 9.7 萬輛的汽車，盼望能盡量補回減產部分。這樣的要求對於部分廠商而言，也意味著週末假日都有加班生產的必要。

豐田的公關部門向路透社表示，關於 11 月之後的生產計劃、還沒有作出任何的正式決定。

豐田於 9 月 10 日時，以全球性半導體短缺和東南亞的 COVID-19 疫情惡化為由，宣布 9 月和 10 月份的全球汽車生產計劃 (包含 Toyota 和 Lexus 兩個品牌)，會較 8 月時所公布的數字少大約 40 萬輛。全年度的汽車生產計劃，也從原先規劃的 930 萬輛下修至 900 萬輛。

馬來西亞在 COVID-19 疫情惡化下，半導體等工廠紛紛陷入停工、影響格外嚴重，也是豐田實施減產的最大主因。不過根據其他消息人士說法，豐田預料馬來西亞的經濟活動會在年底期間走向正常。

馬來西亞首相依斯邁沙比利 (Ismail Sabri Yaakob)10 日在記者會上表示，由於疫苗接種目標達成，不管確診者是否增加、都準備朝著解封方向來作準備。

依照消息人士說法，當前東南亞的確診人數有減少傾向。即使未來有再度增加的疑慮，但是已經作好準備，生產方面瓶頸所在的工廠稼動率有機會在 12 月之後逐漸改善，可望在生產方面進行補救。

從事汽車行業相關調查的 Carnorama 的分析師宮尾健表示，雖然先前也有考量到更加嚴重的狀況，不過東南亞的確診案例迅速趨緩，也有意見認為更進一步的減產風險也正逐漸地趨於和緩。疫情仍有升溫的可能性，也還不能鬆懈下來，但是似乎可以開始準備迎接隧道口的光明到來。