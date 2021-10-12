傳奇基金經理人：Coinbase市值有望超越特斯拉

據報導，傳奇基金經理人、Miller Value Partners 創辦人 Bill Miller 在近日表示，美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 的市值，有望在未來超越電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)。

Miller 表示，如今的汽車產業已經成熟，不會再有大幅度的成長空間。特斯拉之所以能夠在這個成熟產業中擁有高達 7500 億美元的市值，僅僅是因為該公司帶來了科技變革。

相反地，Coinbase 是一家破壞式創新公司，並且正在快速成長擴張，Miller 認為，Coinbase 公司的市值應該能輕鬆達到 5000 億美元，甚至達到 1 兆美元。

Miller 指出，對於成長型投資者來說，Coinbase 可以說是標準的投資組合內容，他也建議投資人以長期作為考量，在未來的一、兩季，甚至一、兩年內都不應過度擔憂。但是，他也表示，如果是屬於看向短期的投資人，可能會在持有 3 個月、6 個月後被震出的人，可能就不應該持有該股。

Miller 也表示，比特幣就像是數位黃金，為了保護自己不受金融災害的影響，人們需要相關類型的資產。他也斷言，如果投資者接受比特幣作為避險資產，比特幣的價值可能就會飆升 10 倍。

Ned Davis Research 的分析師 Pat Tschosik 表示，比特幣與黃金期貨一年相關係數幾乎轉為負相關，如果美元與實質利率上升，比特幣可能被視為對抗通膨的首選避險資產。不過他仍警告，要當心比特幣平均每 40 天會出現一次修正。

根據 CoinDesk 的數據顯示，比特幣價格約為 56,698.70 美元，過去 24 小時內漲 0.74%。