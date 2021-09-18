柴犬幣在Coinbase上架人氣高 兩日暴漲逾40%

柴犬幣 (SHIB) 幾經延宕終於在加密貨幣交易所 Coinbase 上架，開放交易後在社群網站引發熱烈討論，截至周五 (17 日) 的兩天內累計漲逾 40%。

柴犬幣周五市值約報 33 億美元，在全世界虛擬貨幣排名第 47 名，目前一枚柴犬幣報價約 0.00000950 美元。

Coinbase 周四宣布，柴犬幣可在公司網站以及 Android、iOS 應用程式中使用，使用者現在可以在大多數 Coinbase 提供服務的地區交易、發送、接收或儲存柴犬幣。本月稍早，柴犬幣已經在 Coinbase Pro 上架

該公司曾在 6 月中旬宣布柴犬幣將上線，但因技術問題而延後。

取自 Coinbase 推特。

柴犬幣今年春天隨著狗狗幣 (DOGE) 爆紅受到矚目。該幣創造者是以太坊創辦人布特林 (Vitalik Buterin) 的支持者，發行之初因為把 500 兆枚柴犬幣送給布特林，因此市面上流通的柴犬幣為 500 兆。

柴犬幣的利多現階段主要來自採用，而非實用性，交易員買進則是看好柴犬幣社群會像狗狗幣一樣日益壯大。柴犬幣也利用這股人氣，推出專屬的去中心化交易所 ShibaSwap。

但 ShibaSwap 為了提高市場對柴犬幣的需求，在 8 月中旬燒毀價值 2.5 萬美元的柴犬幣，加上布特林在 7 月把手中一半數量的柴犬幣捐給印度防疫，並把剩餘部分持幣燒毀，柴犬幣價格一落千丈，和高峰時期相比回跌約 80%。