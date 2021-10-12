美系外資關注法說三重點 估台積電今年資本支出維持不變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 周四 (14 日) 將召開線上法說，法說前夕外資相繼出具報告，美系外資最新報告關注晶圓代工漲價對長期財務目標的影響，及海外設廠計畫、晶片短缺情況何時落幕等，預期台積電不會上調今年資本支出。

美系外資對台積電第四季營收展望，維持先前偏空看法，認為受到智慧型手機需求降溫影響，蘋果恐砍單。

外資也留意晶圓代工價格漲價，對台積電長期財務目標的影響，外資指出，台積電還未對外談論漲價議題，盼能了解驅動漲價的原因，是需求前景更佳或成本壓力沉重，還有台積電是否會因此調升年營收 CAGR (複合成長率) 10-15% 及毛利率 50% 等長期財務目標。

台積電董事長魏哲家近期接受 TIME 雜誌訪問時指出，未來 3 年 1000 億美元資本支出可能還不夠，但外資認為，可能是因先前公布此資本支出規劃時，日本新廠等部分設廠計畫預算未包含在內，加上美國新廠支出高於原先預期。

美系外資對半導體景氣看法仍相對保守，認為產業面臨庫存調整與潛在砍單疑慮，台積電法說時釋出的半導體景氣循環看法，將具指標性意義。

外資估，台積電第三季毛利率達 51.5%、為財測高標，營益率 40.9%，超越財測的 40.5%，每股純益 5.98 元；第四季預估營收季增 5%，毛利率 51%、營益率 41.5%，每股純益 6.22 元。

展望後市，由於第三季營收優於外資預期，外資進一步上調今、明年營收與 EPS 預估值，反映漲價效益，也因應資本支出可能提升而調升折舊金額，估今年 EPS 將達 22.77 元、明年 25.62 元。