〈金融風險指數〉股市量能縮減 Q4留意房地產資金流向是否升溫

9 月金融風險指數 (TAIFRI) 為 99.2，仍在風險穩定範圍內，但金融研訓院提醒，股市量能減弱，資金流向房地產，第四季需留意住宅房價與租金變化，還有房地產市場風險指數變化。

金融研訓院表示，下半年來股市交易量能減少，第四季需觀察房地產資金比重是否升溫，換言之，第四季每個月的住宅房價與租金變化，都將成為近期觀察房地產市場風險分項指數變化的重點。

整體而言，第四季金融風險需關注四大重點，包括國內不動產市場風險、資產價格波動風險、金融市場傳染效應以及海外市場風險。

金融研訓院指出，國際通膨持續導致第四季與 2022 年經濟復甦情勢產生衝擊，以及聯準會利率決策的變化，為近期全球金融市場的關注重點。

美國聯準會主要通膨指標 8 月核心個人消費支出物價指數 (Core PCE) 年增率 3.6%，創下 1991 年 3 月以來新高，近期美歐央行同聲警示，供應鏈問題所引發的通膨可能延續至明年，對 2022 年經濟成長構成威脅，恐迫使聯準會調整通膨看法，並評估提前升息時程，第四季全球金融市場波動程度恐增加。

另外還需留意，中國能耗雙控政策持續對四季經濟造成影響，與全球及我國供應鏈企業效應蔓延等衝擊程度，還有中國大陸房地產企業債務違約及隱藏性債務問題，對第四季金融風險情勢的影響。