9月金融風險指數微升至99.2 不動產創近一年來高點

金融研訓院今 (12) 日公布 9 月金融風險指數 (TAIFRI) 為 99.2，較前月增加 0.4，創 11 個月來新高，但仍在 100 以內，要注意的是，市場資金充裕、營建成本攀升帶動房價攀升，讓 9 月不動產風險分數達 99.9，創 2020 年 10 月以來新高。

根據最新公布的 TAIFRI 指數，各項構面中，價格波動度與海外市場風險都來到 100 以上較 8 月成長，顯示本月主要風險來自於國內外金融市場資產價格波動。

從 9 月 TAIFRI 編製結果來看，11 個分項構面中有 7 個分項風險指數呈現上升，其中國內部分，9 月因台股震盪幅度擴大，台指選擇權波動率指數上揚，另住宅房價租金比持續上揚，導致 9 月第一構面的「價格波動度」及「不動產」分項風險較為明顯上升，是造成總指數上揚的主要原因。

至於海外部份由於國際通膨持續走揚，引發聯準會提前升息之市場 預期，美國十年期公債殖利率快速上揚，國際金融市場風險上升，是未來觀察的重點。

研訓院表示，資金寬鬆、原物料價格上漲墊高建築成本，導致新屋價格難有向下調整的空間，隨著疫情趨緩經濟活動恢復動能，房屋交易量也開始回流，儘管辦公室房價租金比雖仍平穩，但因住宅房價租金比也因房價成長幅度大於租金而持續呈現上揚，導致 9 月不動產風險分數來到 99.9，是 2020 年 10 月以來新高。

在股市部分，9 月台股市場因修正幅度較大，本益比降至 15.54 倍，風險溢酬則上升至 5.99 個百分點，兩者分別突破 2019 年 3 月以來新低與新高紀錄，顯示台股短期雖波動幅度較大，但因上市櫃公司營收及獲利持續成長，台股在基本面支撐下，股票市場風險分項指數較 8 月略微下降。

但要注意的是，在國際通膨尚未降溫、聯準會預期升息時程的利率點陣圖出現變化的影響、中國大陸限電引發全球供應鏈問題更加嚴重，導致 9 月全球股市大幅震盪，台指選擇權波動指數也一舉突破近三個月新高，顯示資產價格波動風險升高。