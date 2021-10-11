五分鐘讀懂 KYVE：基於 Arweave 的跨鏈存儲中間件

KYVE 希望幫助各類區塊鏈項目實現便捷的鏈上永久存儲和讀取數據，而不需要定製和開發工作，目前已上線測試網。

撰文：李科

KYVE 是建立在 Arweave 上的一個區塊鏈存儲中間件，藉助其標準化的驗證和歸檔框架，可以爲所有的區塊鏈數據需求提供了統一的解決方案。按照 KYVE 團隊的說法，該項目希望幫助各類區塊鏈項目實現便捷的在鏈上永久存儲和讀取數據，並且不需要定製和開發工作，從而幫助 Web 3.0 項目實現無限的可擴展性。

KYVE 存在的價值是什麼？

目前區塊鏈基礎設施還很不完善，特別是在區塊數據檢索方面，在鏈上檢索大量數據是一項繁重的工作，需要依賴強大的計算能力和較長的時間。比如，在以太坊上同步一個完整的節點需要很長時間，因爲需要重新計算整個交易歷史。

目前沒有成熟的項目可以在不需要定製開發工作的情況下，在不同的區塊鏈上提供靈活和結構化的數據訪問服務，所以需要一個統一的解決方案，來解決數據存儲和讀取問題。這就是 KYVE 這樣的區塊鏈存儲中間需要解決的痛點。

爲何選擇 Arweave 公鏈

KYVE 是一個 Aweave 生態的項目，會以 Aweave 做爲底層。

Arweave 是目前最具競爭力和最易用的去中心存儲區塊鏈之一。Arweave 主打一次性付費、永久存儲的特點，它的目標是建立一個傳說中亞歷山大圖書館一樣的永久存儲數字檔案館。目前 Solana 生態的 NFT 大多都存儲在 Arweave 上，Opensea、Mintbase 等也已經與 Arweave 牽手合作，進行 NFT 存儲。

與 Filecoin 按時間付費的方式不同，Arweave 最大的特色是一次性付費、永久保存數據，而且 Aweave 認爲數據存儲成本和摩爾定律類似，會逐漸下降。Arweave 通過 RadomX 算法和一套經濟激勵規則，讓礦工能長久的存儲數據。節點存儲的區塊數量越多，則越有可能獲得區塊的打包權和出塊獎勵。同時 Arweave 還開發了利潤共享社區（PSC），發行利潤共享代幣（PST）。 PST 代幣持有人可獲得 Arweave 原生代幣 AR 計費的交易小費。

KYVE 的主要作用

解決 Arweave 擴容問題

通過標準化框架上傳和驗證數據

實現數據跨鏈存儲

解決 Arweave 擴容問題

儘管 Arweave 的智能合約 SmartWeave 是去中心化的，但其有一個明顯的缺點， 從長遠來看它的客戶端執行會導致擴展問題。 當合約發生數千次的交互時， 每次客戶端計算合約的最新狀態時，都需要遍歷之前發生的每一次交互。 對於大的合約，此過程有時就需要很長時間。

而 KYVE 節點則可以計算合約的最新狀態，並提供給其他用戶使用。 在 KYVE 的設計中，通過質押 KYVE 代幣以保證上傳狀態的安全性，並保持去中心化， 這就允許用戶在幾秒鐘內檢索任何智能合約的最新狀態。

KYVE 通過這個方式對 Arweave 進行提速擴容：KYVE 提供數據有效性， Arweave 提供數據的可用性。 有了 Arweave，數據得以永久存儲，有了 KYVE，數據存儲變得便捷可靠而且不會出錯。

通過標準化框架上傳和驗證數據

數據提供者可以建立存儲池來存儲和驗證他們的數據， 每個池都是一個由 Arweave 的智能合約 SmartWeave 提供支持的 DAO 組織。

上傳者和驗證者確保每個池中存儲數據的有效性，其中：

數據上傳者從源頭獲取數據，並在將其存儲在 Arweave 之前執行計算工作。

驗證者確保數據的完整性，並投票對不遵守規則的數據上傳者進行懲罰。

數據存儲後，可以使用 KYVE 的查詢界面輕鬆檢索數據，或直接在 Arweave 中訪問。 通過 KYVE 的驗證和 Arweave 的永久存儲，保證了對下游用戶提供的數據的完整性。

在整個體系的設計上，在建立存儲池時，每一個池中需要質押 KYVE 代幣，通過質押 KYVE 代幣，不當行爲將受到懲罰，有效存儲將獲得獎勵，系統以此來確保數據存儲的有效性和規範性。

實現數據跨鏈存儲

爲了實現成爲區塊鏈數據存儲中間件的目標，KYVE 計劃與 Solana、Arweave、Cosmos、 Polkadot、Zilliqa、Avalanche、NEAR 等公鏈進行整合，以實現數據的跨鏈存儲。目前官方宣佈，已經在進行整合的公鏈有 Avalanche 和 Zilliqa。

通過與其它公鏈整合，KYVE 可以把其它區塊鏈上的區塊和交易數據永久的存儲在 Arweave 上。接入的公鏈也可以與 KYVE 上其它公鏈進行數據交互，Arweave 的去中心化特性可以保證數據的完整性和安全性，並且 KYVE 通過一套激勵和懲罰機制保證數據的可靠和可用性，這樣就實現了數據的跨鏈存儲並保證數據的可靠性。

KYVE 的合約架構

KYVE 治理架構包含三個獨立的智能合約：

治理合約

通過治理智能合約，用戶可以質押 KYVE。 質押 KYVE 後，用戶可以參與對協議的投票。用戶還可以獲得代幣作爲獎勵中，獎勵的代幣數量取決於質押的數量。

金庫

金庫從所有存儲池的用戶費用中提取 1% 作爲金庫存儲。治理用戶可以投票將代幣從金庫中轉出或銷燬。

存儲池

上傳者和驗證者節點必須在池中抵押 KYVE 代幣。一旦上傳者上傳了數據到池中，驗證者就會獲取數據並對其進行驗證。合約分別向治理代幣持有人、金庫、上傳者和驗證者支付代幣獎勵。具體治理架構和代幣流動可以參看下圖：

項目進度

KYVE 在今年 3 月啓動項目，在 6 月完成了 100 萬美金的提前種子輪融資，專注於 Arweave 生態投資的 Permanent Ventures 領投，其他參投方包括 Hypersphere Ventures、4SV、Compute Ventures、Lemniscap、Bering Waters、Mechanism Capital、D1 Ventures、Volt Capital 等，另外，一些著名的天使投資人也參與了本輪，包括 Mark Heus、Farid Rached、Christian Stroh、Emanuel Ferm、Scott Moore、Kenneth Ng、llia Polosukhin、Tate Berenbaum。

更值得關注的是，一些核心公鏈項目的基金會也在本輪中出資支持，包括 Arweave、Avalanche 基金會、Interchain 基金會、NEAR 基金會和 Solana 基金會。

經過 6 個月的開發，KYVE 已經上線測試網，並在不斷改進技術和用戶體驗。目前 KYVE 正在與其它公鏈進行整合並開通了 Avalanche、Solana、Octopus Network、Redstone、Celo 和 Koii 的數據存儲池。

按照開發規劃，接下來 KYVE 計劃致力於讓測試網更加穩定，改進合約架構的 UI/UX，並計劃在未來幾個月內啓動主網。