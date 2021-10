邊創作邊賺，能給創作者經濟帶來一場範式轉變嗎？

內容、NFT 和 DeFi 三者相組合,帶來了「邊創作邊賺」的商業模式。

撰文:一棵楊樹

此前我們在《邊社交邊賺,NFT 社交平臺 Only1 如何協調創作者與粉絲利益?》一文中概覽了 Only1 中關於創作者、粉絲的具體經濟設計,及其所能帶來給創作者和粉絲的收益可能,而 10 月 1 日,Only1 正式上線了測試版產品,可供用戶將 LIKE 質押在創作者質押池來賺取獎勵。



同時 Only1 公佈了該平臺的首批創作者,也即將推出 NFT 市場和 INO Launchpad,其中 INO Launchpad 將銷售 1 萬個獨特的 NFT,籌集的 1 萬 SOL 將用來從市場中回購 LIKE。



這也意味着其關於「邊創作邊賺」(C2E)的新型去中心化創作者經濟嘗試邁出了關鍵的第一步。





什麼是邊創作邊賺(C2E)?

邊創作邊賺(C2E),也即「Creat-to-Earn」,是一種新型去中心化經濟,在邊玩邊賺 (P2E) 商業模式基礎之上演變而來。



衆所周知,NFT 遊戲 Axie Infinity 作爲新遊戲經濟模式的最典型範例,使世界一夜之間瞭解了 P2E 模式。在 Axie Infinity 中數以百萬計的遊戲玩家指揮其 Axie 怪物一起贏得戰鬥,完成日常任務,「繁殖」新的 Axie NFT,並將其出售給其他玩家以獲取利潤。



簡言之,P2E 模式使人們通過玩遊戲和交易 NFT 來賺取收入,且目前隨着 Axie Infinity 在發展中國家的流行,P2E 模式越發普及,很多發展中國家的用戶都通過玩 Axie Infinity 遊戲賺到了高過當地最低工資的酬勞。







而 C2E 商業模式則與此邏輯類似:在 C2E 中,參與者可以創作內容,然後將自己的內容鑄造成 NFT,在生態系統中加以使用並變現。



雖然 P2E 和 C2E 商業模式都強調用戶和玩家的經濟收益,不過 C2E 其實在 P2E 商業模式的基礎上再進一步,因爲在 C2E 商業模式中,創作者只需埋頭創建內容,不需要付出額外任何努力,即可獲得另一種收入來源。



這意味着在目前全球經濟正受到新冠肺炎疫情嚴重打擊的背景之下,C2E 可以在全球範圍內推動一個新的去中心化經濟。



C2E 如何打造新型去中心化創作者經濟?

其實 C2E 和 P2E 最大的區別便在於 P2E 模式中,玩家必須接受和使用遊戲開發商或智能合約所發佈的遊戲內資產,個人完全兌現參與遊戲所產生價值的能力因此受到制約。



所以正如全球最大兒童遊戲網站之一 Roblox 徹底改變了傳統遊戲一樣,對創作者而言完全打破平臺的桎梏,將生產力的影響力完全歸於創作者本身,是 C2E 模式最有可能顛覆傳統社交媒體並走出區塊鏈生態系統,拓展至更廣闊現實世界的最大優勢所在:



憑藉獨一無二、不可複製的 NFT 形式,C2E 模式可以實現真正對數字和區塊鏈世界中的創造性作品賦能,全面重塑數字收藏品的創作及其所有權格局,將對應的權力真正返還到創作者個人手中。



也即 C2E 可以將創作者在社交媒體的影響力和創造力轉變爲一種現金流收入,同時無需通過任何中心化平臺或受到任何中心化平臺的限制與「盤剝」。







最直接的,創作者可以以 NFT 的形式輕鬆發佈獨家內容,此外也可以將福利與 NFT 綁定(例如獨家會面、加密交易技能研討會等),從而使得他們的粉絲和用戶可以在 NFT 市場上競標,然後對應 NFT 的所有者和創作者都將隨着時間而獲得分成。



從這個角度看,遊戲和 DeFi 的結合產生了 P2E 這種遊戲資產具備金融機制的模型,而內容、NFT 和 DeFi 三者相組合,帶來了 C2E 商業模式。



這是一種通過經濟激勵和價值創造,將有趣的媒體吸引到生態系統中的創新方式,創作者可以盡情創作內容,從而通過個人的知識、技能、創造力和時間獲得對應獎勵,目前在測試版也可以簡單一窺 Only1 對應的功能設計:



創作者 Staking 池

創作者的個人資料、APY、鎖定總價值(TVL)、Staking 數量和領取 APY 獎勵。



NFT 市場(即將推出)

Genesis NFT 出售,所有者和創建者都獲得了創建者權益池的分成。



INO Launchpad (即將推出)

1 萬個獨特的 Only1 NFT 可供搶奪,包括「OG」徽章。



創作者權益池

每個創作者質押池都有自己的 APY 和 TVL,通過質押 LIKE 可以支持創作者,且隨着時間的推移將獲得一定比例的獎勵。



創作者們可以創作什麼?

對於創作者而言,可以上傳各種各樣的內容並用其鑄造 NFT 進行銷售,對應的 NFT 可以代表任何東西,如圖像、動畫 GIF、視頻、音樂、遊戲內裝備、文本、Meme 玩梗、代碼甚至現實世界的物品。



創作者藉助 NFT 形式可以自由創建內容,並將其與朋友和受衆分享,並根據受衆的參與度獲得獎勵。



更關鍵的是,每一名創作者都不必成爲擁有百萬粉絲的大 V 才能實現這一目標——即使是個人在社交媒體上的影響力還不是很大,只要內容儘可能有趣,就可讓將內容直接變現,把創造力轉化爲被動收入流。



目前 Only1 也公佈了首批在平臺上線的創作者,包括 Boxmining、CryptosRU、CryptoNauts、Hanjin Tan 等。



Boxmining

Boxmining 又名 Michael Gu,很早就參與了比特幣等的發展,是極早期參與者之一,也是加密貨幣方面的專家,他的 YouTube 頻道上擁有超過 25 萬名訂閱者,專門從事教育內容以及區塊鏈領域新聞和技術發展的報道。



CryptosRus

George (CryptosRus) 從 2013 年開始從事加密行業工作,是技術分析和所有趨勢區塊鏈的專家,他在 YouTube、Twitter、Discord 和他的網站等多渠道建立起了 50 萬人的龐大社區。



CryptoNauts

CryptoNauts 被稱爲區塊鏈行業的「魔法校車」(Magic School Bus)或「芝麻街」(Sesame Street),擁有超過 5 萬人的社區,且在不斷壯大,致力於讓世界瞭解比特幣、以太坊 、DeFi 和所有加密貨幣的發展。



Hanjin Tan

Hanjin Tan 作爲新加坡華裔藝人,現居香港,身兼歌手、詞曲作者、製作人甚至演員的身份,他認爲中國音樂產業在名人圈之外存在「巨大的收入差距」,這極大影響了該行業的製作人和音樂人,且大家生產、表演、流媒體和商品的收入正在下降,而他相信 NFT 可以解決這個問題。所以他在 Only1 發佈獨家內容,不僅使他的粉絲受益,還將通過實踐證明他個人想法的有效性。







創作者收益具體有哪些?

C2E 模式的核心使通過向人們付費,激勵大家創作內容。具體來講,藉助合適的去中心化平臺,任何創造者都可以創作內容、鑄造 NFT 並進行銷售,並允許其受衆參與互動、訪問作品,甚至通過收集這些 NFT 來賺取收益。



且在這個過程中,創作者將通過 NFT 獲得平臺的原生加密貨幣獎勵,此外平臺還提供質押功能,允許用戶爲自己最喜歡的創作者質押加密貨幣。



同時隨着時間的推移,NFT 持幣者以及創作者都可以從質押資金池中分享加密貨幣獎勵,創作者越活躍,其 NFT 的 APY 越高,用戶在他們身上質押的代幣越多,獎勵也就越多。



此外除了代幣質押獎勵,創作者和質押者將獲得對協議的治理權,投票權重取決於質押資金數額。作爲對他們貢獻的認可,持幣者將能夠對平臺的發展提出建議和投票。



簡言之,Only1 旨在讓使用該平臺的創作者和粉絲來完全擁抱創作者經濟,從而支持和培育創造者經濟(延伸閱讀《三分鐘讀懂 Only1 :基於 Solana 的高性能 NFT 社交平臺》):



* 鑄造:當創作者加入 Only1 時,他們將有 1/1 的「創世紀」NFT 出售;

* 出價:粉絲可以通過 LIKE 在 Only1 NFT 市場上對 Genesis NFT 進行出價,出價的 LIKE 代幣被燒燬以減少 LIKE 的供應併產生需求支撐;

* 股權:粉絲還可以抵押 LIKE 代幣,並在影響者特定的股權池中賺取他們的代幣利息,同時粉絲和創建者都同時爲 NFT 分配 Staking 獎勵;



由於創作者和粉絲都可以從他們創作和擁有的物品中獲利,所以某種程度上講,每個 Only1 NFT 不僅僅是一項交易,也是一項投資——將 NFT 社交化,同時賦予創作者和粉絲賺錢的機會和空間。



小結

創造者經濟並不新鮮,在傳統互聯網世界中早已多有實踐,甚至包括曾經「簡書鑽」這樣的 Token 嚐鮮,但都未能真正掀起大的波瀾。



直到今年以來,蓬勃發展的 NFT,尤其是基於 P2E 經濟模式的想象空間,讓大家都看到了全新的可能。最直接的就是通過採用 C2E 模式,創作者可以擁有更多自主權和自由,能夠隨心所欲地發揮其創造力,並順利地將其變現。



這可能是加密世界所能給創作者及創作者經濟所帶來的一場重要的範式轉變。