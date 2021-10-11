筆電出貨進入高原期 Q4廠商保守以對

組裝代工廠 9 月營收全數出爐，在季底效應、料況改善下，電子五哥筆電出貨均較上月增加，但整體第三季筆電出貨達約 4785 萬台，季增 5%、年增 9%，凸顯今年傳統季節性變化並不明顯，筆電出貨在後疫情時代進入高原期，展望第四季，業者續看旺需求，但對出貨轉趨保守觀望。

廣達 (2382-TW) 今年以來持續受惠遠距商機發酵，每月筆電出貨幾乎維持在 600 萬台之上，僅 7、8 月受料況影響，出貨下滑至 590、550 萬台，但仍為歷年高點，主因廣達在消費型筆電、教育 Chromebook 市占較高，成為疫情下最大受惠者。

隨著全球疫情趨緩、疫苗施打普及率提高，加上消費型、教育市場漸被滿足，相關效應也反映在代工廠出貨表現，廣達第三季筆電出貨達約 1740 萬台，季減 8.42%、年減 4.92%，符合季減 1 成內目標，但低於內部設定的 1830 萬台水準，也印證下半年 Chromebook 需求放緩的消息。

相對廣達消費性、教育機種比重較高，仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 在商用機種強勁需求帶動下，第三季筆電出貨季增幅均達 1 成以上，表現亮眼，但展望第四季，業者多保守看待，緯創就估第四季筆電出貨持平第三季，後續也還要關注中國限電措施是否影響上下游供應鏈料況。

業者直言，第四季料況仍未明顯改善，雖然短期廠商皆備有零組件庫存支應，但若限電措施持續影響供應鏈，特別是小型零組件供應商，恐不利明年首季出貨，至於限電對組裝廠而言，因耗電量相對較小，影響都在可控範圍內。

值得注意的是，不只台商重鎮昆山、蘇州等地陸續有限電狀況發生，近期沿海省份也傳出發出限電通告，台觸控模組廠宸鴻 TPK-KY(3673-TW) 日前就公告旗下福建子公司將配合當地政府限電政策。

展望筆電後市，各方研調機構均認為，今年筆電出貨將達歷史高峰，明年則將反轉向下，資策會產業情報研究所 (MIC) 就預期，今年全球筆電出貨將達 2.38 億台、年增 18.6%，明年出貨則將落在約 2.2-2.3 億台，略低於今年，也代表筆電產業已進入高原期階段。