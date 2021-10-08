後疫情時代筆電出貨放緩 2026年前複合成長僅1%

疫情意外帶動全球筆電出貨爆發性成長，研調機構 DIGITIMES Research 預期，今年全年筆電出貨將達 2.35 億台、年增 17.4%，但隨著疫情需求、政府補貼紅利不再，估 2022、2023 年筆電出貨將連兩年呈現衰退，2024 年才可望緩步回升，預期 2021-2026 年複合成長率僅達約 1%。

DIGITIMES Research 分析師蕭聖倫表示，進入後疫情時代，隨著全球疫苗覆蓋率提升，加上社會、企業及學校重啟，今年下半年先進國家教育、消費需求已出現反轉，預期筆電出貨將在今年達到高峰後，明後年出貨將分別衰退 4.6%、0.8%，達約 2.24 億台、2.23 億台。

蕭聖倫進一步指出，預期 2023 年後業者將把更多心力轉向產品升級，並再度催生出貨動能，估 2024 到 2026 年間，筆電巿場將因面板、新硬體平台帶來的產品革新而重回成長。

在面板技術方面，DIGITIMES Research 表示，因三星顯示器 (SDC) 積極在筆電中導入更多 OLED 面板，加上各品牌擴大投入 OLED 筆電設計，此外，筆電品牌廠在中高階機種也傾向採用低溫多晶矽 (LTPS) 面板，預期到 2023 年採用 OLED、LTPS 等先進筆電面板占比將達逾 2 成。

另一方面，DIGITIMES Research 觀察，在蘋果 (AAPL-US) 開始採用 ARM 架構處理器後，市場對 ARM Chromebook、WoA (Windows on ARM) 機種出貨均顯著成長，估到 2024 年，全球採用 ARM 架構的筆電將突破 4000 萬台。