百容擴張腳步積極 同步展開兩岸投資擴產新計畫

百容 (2483-TW) 今年陸續完成安徽滁州、台中工業區新建廠區工程，已進一步展開針對這兩個廠區的第二期擴張規劃，百容主管指出，第二期的建廠完成後，有助提升半導體導線架及電子零組件規模及產值，並可提高市占率。

此舉也是讓百容更穩固台中、江蘇相城及安徽滁州的三大生產支柱，可因應客戶端未來需求。

百容中國安徽滁州設立的新廠，已在今年第二季投產，不過今年僅完成將生產線遷廠安徽滁州，基本上只將成本高的深圳廠產能移到當地，生產規模並沒有擴充，因此營收不見快速增長，但市場需求依舊強勁，因此已開始規劃對安徽滁州廠進行第二期的擴建，並藉此增加電子零組件的生產規模。

在台灣產線部分，百容積極擴充台中工業區新廠的生產規模，首期工程本季完工、投產；台中工業區新立體化廠房完工，將把在同廠區內平面廠房的沖壓件設備移入，騰出的建地已開始規劃投資第二期的立體化廠房，可進一步擴大半導體導線架生產規模。

目前百容半導體導線架生產己占營收比重達 43%，且供不應求，百容增購半導體導線架沖壓機台，台灣廠新增 2 台生產設備產能在 9 月量產，產能增加 10%，加上逐步解決導線架銅原材料短缺問題，可望提升產值；至於百容在中國江蘇蘇州相城導線架廠的新增產能計畫，受設備進駐時程影響，新增 4 部設備最快明年第一季後進駐。

百容 第三季營收以 5.93 億元改寫歷史新高，季增 13.82%，年增 31.04%，累計前 9 月營收 15.87 億元，年增 21.2%。百容上半年稅後純益 1.19 億元，年增 28.81%，每股純益 1.09 元。