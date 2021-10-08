【富蘭克林華美】美中關係趨緩，AI新科技長多題材浮現 景氣溫和延續，科技股具吸引力

摘要: 景氣多頭延續，支撐股價向上，建議不妨挑選引領產業向前的新能源車與上游科技類股操作，並同時布局「雙 A」A 股與 AI 科技基金，持續中長期投資、掌握機會。

去年第四季受制於美中貿易關係惡化影響，造成供應鏈危機與資本市場擔憂，然隨著美中重新開啟的對話，富蘭克林華美投信認為，國際關係改善加上，景氣多頭延續，可望支撐股價向上，建議不妨挑選引領產業趨勢的新能源車、AI 新科技類與超跌的中國 A 股布局，建議第四季同時掌握「雙 A 概念」中國 A 股與 AI 科技股的表現機會。

富蘭克林華美 AI 新科技基金核心經理人黃壬信分析，儘管近期股市雜音較多，波動較大，但科技股的強大獲利成長性及創新能力，加上疫情後改變人類生活習慣，大數據應用使不同產業也逐漸轉型並和科技領域結合，如智慧交通與智慧城市、衛星物聯網及精準醫療等，AI 新科技將持續成為推動經濟活動的主軸，也是投資上不可或缺的股票類別。

黃壬信表示，無畏疫情與晶片缺貨問題，特斯拉繼上一季淨利突破 10 億打敗市場預期，第三季交車再創佳績。特斯拉 Q3 交車 24 萬輛，不僅克服供應鏈缺貨干擾，也反應出市場對於電動車接受度愈來愈高，高階休旅車款 Model X 交付量也大幅成長，今年前三季已交付 62.7 萬輛車，已超越去年整年 50 萬輛的交付輛數，也帶動特斯拉股價持續挑戰前高。(見下圖)

再者，富蘭克林華美投信認為，展望未來 2 到 5 年投資趨勢也將更貼近疫後人類所需要的便利性生活需求，因此，投資主軸可以持續觀察並聚焦三大主軸，以及兩大類股，如:(1)智慧交通、(2)生技醫療、(3)衛星物聯網；兩大類股則是一新能源、二新能源車 (自動駕駛 ADAS) 類，串聯 AI 新科技發展的趨勢，不斷持續前進。

此外，富蘭克林華美中國 A 股基金經理人沈宏達表示，受到恆大事件和電價上漲，全球股市不免震盪；而中國基本面表現溫並不看壞，而消息面影響波動，但中美關係自孟晚舟回國、近日重啟美中雙方對談下，中美局勢將轉趨溫和、偏向樂觀發展，也提振投資信心，加上 A 股超跌、外資回流持續匯入，帶動股市止穩反彈，預估第四季中國 A 股仍具表現空間。

隨著美中關係逐漸改善，成熟國家 G20 高峰會月底即將於義大利羅馬登場，富蘭克林華美投信也認為，G20 將訴求更多環保、新能源議題，將帶領創新科技類股反彈，加上 A 股超跌投資價值浮現，預計今年第四季至明年第一季雙 A(中國 A 股、AI 新科技類) 深具機會。

富蘭克林華美投信建議，第四季不妨逢低加碼、入手「雙 A 新概念」相關基金，投資主軸聚焦: 智慧交通、衛星物聯網、新能源車類股為中長期產業發展趨勢，建議逢低加碼、或以定期定額的方法，小額持續累積中長期佈局。

圖一: 無畏晶片缺貨，特斯拉前三季交貨量創新高

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