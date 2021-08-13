〈樺漢法說〉三大業務火力全開 Q3營收雙位數成長 全年戰千億元

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長朱復銓表示，第三季三大事業都會有良好成長，整體營收在季與年上，都可望有雙位數的成長；下半年更可較上半年成長 5 成，全年營收預估可跨越千億元大關。

朱復銓表示，下半年訂單出貨比 (B/B Ratio) 約在 1.6-1.7 之間，反應需求強勁以及缺料，雖然面臨零組件漲價，但第三季毛利金額仍可季增近 1 成、年增雙位數。

市場關注缺料問題，朱復銓表示，部分缺料與客戶協調後，遞延到明年第一季交貨，但今年上下半年營收比重，仍可維持往年 4 比 6 的水準；客戶為確保出貨順暢，新的單子也從明年第二季開始下。

個別業務表現來看，朱復銓表示，歐美經濟解封後，彩票運營及金融、零售、休閒需求復甦，帶動公益彩票機、ATM、自助結帳機與博弈設備等出貨；智能工廠應用也受惠 AIoT 及資安需求成長，整體設計製造都有高雙位數成長，是三大業務中成長最強勁。

品牌通路業務方面，朱復銓表示，全年業績可以達到 462 億元，動能來自智慧交通，以及歐洲各國鐵路基礎設施等政府公共建設訂單，另外電動自駕車專案也持續導入，也推升品牌業務表現。

系統整合業務來看，朱復銓指出，在手訂單達 325 億元，續創歷史新高，在半導體、面板廠資本支出大增下，帶動相關設備出貨量能，且客製化的先進製程設備、5G 專網應用也持續優化。

樺漢上半年三大業務營收占比來看，設計製造 20%、品牌通路 45%、系統整合 35%。