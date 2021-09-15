全球前十大IC設計Q2排名 聯發科穩居第四

研調機構 TrendForce 今 (15) 日指出，由於半導體產能供不應求，進一步推升晶片價格上漲，全球前十大 IC 設計業者第二季營收總計達 298 億美元，年增 60.8%，其中，台廠表現亮眼，聯發科 (2454-TW) 與聯詠 (3034-TW) 年增率皆超過 95%，居全球第四及第六名。

TrendForce 表示，第二季前五名業者排序與前季相同，高通 (QCOM-US) 受惠 5G 高階與旗艦機種需求帶動，處理器與 RF 射頻前端部門成長強勁，物聯網部門也隨著疫情衍生出遠距工作與教學需求，成為另一成長主力，第二季營收達 64.7 億美元，年增 70%，穩居全球 IC 設計龍頭。

輝達 (NVDA-US) 遊戲顯卡與資料中心業務也雙成長，兩大產品分別受惠加密貨幣、HPC 需求提升，營收年增幅分別為 91.1%、46%，第二季整體營收年增幅為 68.8%，達 58.4 億美元，位居第二名。

博通 (AVGO-US) 第二季有線網通隨著 5G 基建持續拉貨，高速乙太網路晶片需求上揚，無線晶片受惠 WiFi 6E 及寬頻與工業解決方案需求同步增長，年成長皆達二位數，推升營收達 49.5 億美元，年成長 19.2%。

台廠聯發科延續首季成長氣勢，主力行動產品線第二季年增幅達 143%，其他部門營收年成長也繳出兩位數，推升第二季營收達 44.9 億美元，年增率 98.8%，位居第四名。

超微 (AMD-US) 不僅受惠遊戲主機市場需求強勁，企業、嵌入式與半客製化部門營收挹注，以及伺服器處理器獲客戶擴大採用，第二季營收達 38.5 億美元，年增高達 99.3%，位居第五名。

第六至十名則出現明顯變動，其中，邁威爾 (Marvell) 完成收購 Inphi，營收大幅成長，擠下賽靈思 (Xilinx) 及瑞昱 (2379-TW)，排名自第九名躍升至第七名，聯詠受惠系統單晶片與面板驅動晶片表現出色，穩居全球第六名，瑞昱則為全球第九名。

展望後市，TrendForce 認為，由於晶圓代工廠新產能尚未開出，下半年產能吃緊情況持續，加上部份訂單未完全消化，預期下半年各家業者營收仍將持續成長，不過，成長幅度有限。