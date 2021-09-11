車用面板今年出貨上看1.82億片年增22% 友達躍居第二大

全球車用市場回溫，研調機構 Omdia 統計，今年上半年車用顯示器面板出貨量達 9140 萬片、年增 39.1%，已超越 2019 年疫情前水準，全年出貨則可望達到 1.82 億片、年增 22.7%，品牌廠中，上半年續由天馬拿下 13.9% 市占，續居首位，友達 (2409-TW) 則超越日本 JDI，位居第二。

Omdia 指出，車用顯示器面板需求從去年第三季開始呈現 V 型反彈，雖然今年第二季、第三季出貨持續受驅動 IC 等零組件缺料、車廠停工影響，但預期第四季出貨將隨料況改善，上下半年出貨比重將各半，估全年出貨量達約 1.82 億片、年增 22.7%。

品牌廠方面，中國天馬續居領導地位，上半年出貨量達約 1270 萬片、年增 33.1%，市占 13.9%，友達緊追在後，上半年出貨達 1190 萬片、年增 41.8%，市占 13%，日本 JDI 則出貨 1120 萬片排名下滑至第三，其他依序為京東方、樂金顯示器、群創 (3481-TW)。

台廠近年在車載市場布局有成，也符合高值化策略轉型方面，統計雙虎友達、群創，上半年整體車用顯示器面板出貨達 1960 萬片，合計拿下全球逾 2 成市占。

從應用面觀察，Omdia 表示，近年成長最大的應用分別為中控顯示器、抬頭顯示器，年增幅皆逾 4 成，主因是新車款設計採用至少兩片中控面板，刺激需求成長，儀表顯示器需求也相當強勁，年增幅達 37.6%。