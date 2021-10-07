美銀：數位資產領域龐大「不容忽視」 看好NFT

根據美國銀行 (BofA) 在 4 日發布的報告，數位資產領域龐大「不容忽視」，今年相關投資也出現大幅成長。有更多的企業積極探索相關新技術和應用。NFT 市場也有望持續擴張。

報告中指出，數位資產市場規模龐大，市值超過 2 兆美元，用戶更是超過 2 億人。以 Alkesh Shah 為首的美銀分析師團隊表示，該產業非常龐大且不容忽視。報告中預期，數位資產有望在短期內形成一個新的資產類別。

報告中也表示，僅在 2021 年上半年，對於數位資產和區塊鏈技術相關的投資就超過 170 億美元，大幅超越去年同期的 55 億美元。

加密貨幣中最知名的比特幣目前擁有 9000 億美元的市場，但是，報告中強調，數位資產生態系統所包含的遠不止這個些。另外也包含了代幣、去中心化應用程式 (DApp)、與法定貨幣掛鉤的穩定幣、央行數位貨幣 (CBDC) 以及非同質化代幣 (NFT) 等，都在數位資產生態系統中發揮重要作用。

報告中稱，去中心化金融 (DeFi) 和 NFT 可以說是目前是加密貨幣領域的最大創新，NFT 的興起，令所有人大吃一驚。NFT 具有不可分割、不可替代、獨一無二的特性。今年 8 月和 9 月在 OpenSea 上的 NFT 項目交易量超過 30 億美元。隨著區塊鏈技術逐漸被應用在更多領域，NTF 市場有望持續擴張。

隨著數位資產在近年來越來越受到關注，報告中預估數位資產的開發和應用將會由 Y 世代、千禧世代和 Z 世代所主導。據估計，目前有 14%，約 2120 萬人的美國成年人擁有數位資產，另外有 13%，約 1930 萬人計劃在今年買入數位資產。值得注意的是，這些潛在買家的平均年齡為 44 歲，並且約有 53% 是女性。

報告中指出，有許多的美國公司也已經注意到這樣的變化，目前也正在積極探索相關新技術及可能的用途。不少領先的科技公司、銀行等企業也開始對此趨勢進行調整。

不過，分析師也指出，目前仍處於數位資產的早期階段。監管的不確定性可能會是數位資產面臨的唯一近期風險。