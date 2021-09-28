中國封殺加密貨幣不令人意外 部分投機者視此為買入機會

即使上周五 (24 日) 中國宣布全面封殺加密貨幣，一些持有加密貨幣的中國交易者，仍然沒有因此退縮。

比特幣周二再由 44000 美元上方墜落，截至 13:17，暫報 42510 美元，24 小時跌 3.78%，接近上周五中國人民銀行政策發布時的水準。中國央行表明，禁止所有加密貨幣交易，誓言要根除挖礦行業。

比特幣價格 (圖表取自 Coindesk)

隨後火幣和幣安停止讓交易者使用中國大陸手機號碼註冊新帳戶，但香港用戶仍可以在兩個平台上註冊。

據《彭博》引述業內資深人士表示，北京的最新警告可能會阻止一些新的進入者，但對過去在加密資產歷經多次打擊的人來說，這波對價格的打擊，可能是低點買進的機會。

加密錢包公司 Ballet Global Inc. 執行長 Bobby Lee 說，他在這波下跌時買了一些，中國的行動並沒有很多人想像的那麼嚴重，實質上也清除了一些疑慮。

上海的加密貨幣投資者 Stephen 表示，這些政策其實並不陌生，因此他將此視為買入信號，在周末購入 2 萬美元的比特幣。但他不認為，每個人做此應對，一些新手可能會感到害怕，並選擇退出。

另一位拒絕透露姓名的加密貨幣投資者也認為，還是可以找到變通的方式，例如買入 NFT(非同質化代幣)，而它也可用於交易加密貨幣。

Stephen 預測，北京政府不太可能徹底禁止持有數位資產，因為執行起來太困難。「政府很聰明，他們不會發布他們無法實施的政策。」

(本文不開放合作夥伴轉載)