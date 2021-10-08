美債到期危機化險為夷看這裡

文／理周教育學苑．方鈞

Q: 近期吵得最火熱的，莫過於美國債務上限問題，如果在 10 月 18 日之前，議會沒有提高債務上限，則美國政府將面對債務違約風險，而債務風暴也延燒股市，近期美股表現不佳，這次美債危機是否會引發金融海嘯？危機解除後續觀察哪些？

A: 自疫情爆發以來，美國無限制紓困導致債務惡化，以債養債，據統計如果在十月十八日前國會沒有提高債務上限預算，將會導致美債違約，對於政府信用產生重大危害，市場恐慌情緒終將導致股債價格雙殺。

美國債務危機不只出現過一次，在川普任內也發生過三次，但為何這次投資人如此恐慌？歸根究柢還是與停滯性通膨有關，在經濟學模型中，透過寬鬆貨幣政策刺激，能夠對景氣產生正向輸出，而停滯性通膨指的是，一個國家雖然通膨增加，但經濟數據卻停滯不前，換句話說，撒錢對經濟沒有幫助。

這樣的狀況會讓股債價格同時下跌，股價下跌源自於大家對未來經濟悲觀預期，特別是這些熱錢不停堆高股價與房價，一旦泡泡破了回到現實，股價、房價會面臨嚴重修正。而債券價格下跌，則是因為通膨預期，現在的一百萬因為通膨飆升，未來價值可能只剩八十萬，所以債券隨著時間推移價值降低，投資人也不願意持有。

從近期美債殖利率攀升，就可以直接看出投資人對於美債信任程度已經降低，美國政府面對債務上限能夠走的大概就兩個方向，其一，再次提高對債務上限值，能夠以債養債，其二，則是開始回收債券，制定縮表計畫，一旦縮表開始，股市絕對拉回修正，目前看起來，二者都沒辦法處理經濟問題。

這次十月危機，美國政府擺爛違約機會不大，因為比起立即性還債，拖越久透過通膨讓債務減少反而更有利。接下來關注十月八日非農就業人數發布，如果表現數據佳，市場預期升息，對股市沒有立即性災害，反之，表現數據差，敲響停滯性通膨警鐘，未來股債將同時面臨困境。

世界三大主流市場股市、債市、匯市即將迎來風暴，建議投資人謹慎以對，手中持有現金為上，減少金融項目投資。

來源：《理財周刊》1102 期

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