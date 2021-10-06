聯合再生儲能事業報捷 智慧雲端監控系統通過台電認證試驗

聯合再生 (3576-TW) 今 (6) 日宣布，自有研發 iPVGO 智慧雲端監控系統，已通過台電配電級再生能源管理系統 (DREAMS) 認證試驗，目前 iPVGO 系統已監控超過全球 400 多座太陽能案場，未來太陽能案場將透過此系統收集發電數據，以更有效率方式管理案廠。

聯合再生指出，9 月台南儲能 AFC 專案已開始對公司營收有所貢獻，也打入中南美洲大型電腦設備廠商供應鏈，並在本季開始供應客戶中小型儲能系統，儲能營收將逐步放大。

台電為配合政府 2025 年再生能源發電量占比達 20% 的目標，已規劃超過 500kW 的發電裝置量，未來將拼接 Dreams 系統，透過 4G、5G 連線，將案場訊息回傳，並執行遠端監控太陽光電發電系統案場事故調度，提高電網與再生能源併網強韌能力。

聯合再生也預計，三年內將擁有 500MW 的自有發電案場，五年內自行開發 1GW 的發電案場，皆配合 iPVGO 系統，以達到更有效率的管理相關案廠維運作業。

展望下半年，聯合再生認為，台灣上半年由於原物料價格飆漲，整體安裝量不如預期，根據能源局統計，截止到 7 月止台灣今年累積安裝量為 6.76GW，距政府目標 8.75GW 仍有相當距離，不過，隨著適用今年躉售費率的系統案場下半年紛紛動工，聯合再生看好，第四季到明年第一季模組需求將相當強勁。

聯合再生今日也同步公告 9 月營收 12.35 億元，月增 17.08%，年增 4.42%，第三季營收 35.03 億元，季減 4.56%，年減 0.35%，累計前三季營收 101.78 億元，年增 3.92%。