〈群益投資展望〉台股短線恐回測前波低點 科技創新財為Q4成長主軸

群益投信今 (6) 日舉行第四季線上投資展望會，針對近期台股劇烈震盪，群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，近期台股上市融資已有斷頭現象，目前上升趨勢線遭跌破，短線可能回測前波低點，展望後市，科技創新財仍是電子業成長主軸。

群益投信表示，近期盤勢波動較大，主要是受到 (1) 恆大地產債務事件 (2) 中國限電影響電子產能生產 (3) 通膨疑慮帶動美債上升，並引發科技股重挫 (4) 美國政府舉債上限尚未獲得參議院通過等因素影響，上述因素，除美國債務上限尚有不確定性外，其餘雜訊皆可被市場消化應對。

上述市場消息直接與間接都跟通膨有關，顯然全球主要國家目前主要挑戰是通膨，中國限電背後的邏輯也是要降低通膨的風險，須留意高耗能、高污染的電子下游產業將受到衝擊。

市場關心通膨問題及聯準會何時將會減緩購債，對於資金是否提前回流美國，將會影響未來台股的走勢。

整體而言，台股受到疫情的影響已經鈍化，由於台股企業獲利仍處於上修循環，且在疫苗已陸續到達下，後續疫情將可望獲得控制，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面。

接下來市場關注通膨以及 FED 的態度，而預期 FED 即將討論縮減購債，過去經驗，逢會必跌，台股的震盪加劇在所難免，不過，長期趨勢往上不變，因此，只要是大盤拉回就是買點，台股中的科技電子類股一直扮演要角，掌握科技趨勢，預視科技產業投資商機，仍是台股第四季投資重點。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，中國推出限電政策加上聯準會釋出偏鷹派的訊息之後，美國十年公債殖利率上升，資金逃離新興市場，台股面臨修正壓力，10 月 1 日長黑跌破上升趨勢線，短線台股可能回測前波低點。

中國限電措施勢必對電子供應鍊以及全球消費電子旺季造成重大衝擊，消費性電子產品可能庫存調整，建議避開高存貨的下游電子股。高附加價值產品，如 HPC、伺服器等產品需求仍強勁，逢回可以留意。中國推出限電政策，一部分原因也是針對碳中和的目標，對於高耗能產業將持續限制產能，可以留意碳中和受惠概念股。

黃俊斌強調，在降低通膨的預期過程中，股市下跌難以避免，不過近期台股上市融資已有斷頭現象，指數位階對照 5 月及 8 月時相仿，但融資已低於或接近當時水位，在融資清洗過程盤勢震盪會較為劇烈，但投資價值仍存在許多族群。

黃俊斌表示，台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家，因此科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸，包括：先進製程相關利基半導體 (矽智財、新應用 IC)、伺服器新平台 (Whitley+Eaglestream)、車用 (第三代半導體 for 新能源車 & 自駕車)。整體而言第四季可布局明年看好的產業，晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。