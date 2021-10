海灘嬉遊風辦公室 Effective Communication Offices

撰文者 - DECO 雜誌

SPAIN

海灘嬉遊主題辦公室

Effective Communication Offices

瑞典公司 Effective Communication 以明確的主題委託西班牙設計工作室 EL EQUIPO CREATIVO 為該公司分駐在巴塞隆納的年輕團隊打造一個有趣且新鮮的嶄新空間:一個既可以「努力工作」又可以「盡情聚會」的地方,讓下班後跟周末前夕的快樂時光也可以在這個空間中無縫延續,是重要的公司文化與企業理念之一。於是 EL EQUIPO CREATIVO 將整個辦公場域以海灘為概念主題,營造出清新歡樂的氛圍,讓團隊成員能夠以正面積極的情緒面對工作的挑戰。

創造充滿活力的歡樂工作環境

從一開始,EL EQUIPO CREATIVO 的設計團隊就很清楚的知道要將巴塞隆納的城市特色融入設計當中,因為這是吸引 Effective Communication 公司在此駐點的重要因素,希望藉由巴塞隆納生動活躍、繽紛多彩且歡樂愉悅的城市氛圍,讓這群來自北歐瑞典的員工能夠感受到特屬於南歐城市的旺盛活力。

辦公室座落於 Poble Nou 社區,這是一個靠近海岸的舊工業與工作坊群聚地,如今已經轉型為巴塞隆納新興的文藝與科技中心─22@街區,為市內大多新創產業的落腳地。因其鄰近大海,且業主希望給年輕的瑞典工作團隊一個沒有拘束且充滿歡樂的工作環境,設計團隊因此拍板決定以海灘為靈感來源,畢竟「誰沒有夢想過在海邊工作呢?」(Who Has Never Dreamt of Working at the Beach?)就成為了貫穿整個辦公室的設計主軸。

整個辦公室最主要的空間就是一個大型的客服中心,由於客服中心工作業務的性質使然,隔音與抑制回聲的建材顯得特別重要。設計團隊將隔音素材納入了設計之中,最顯眼的就是生動地模擬了海灘毛巾鮮豔色彩與條紋元素的特設聲學天花板,而做為吸收天花板回震聲波的地毯,也以不同色階與深淺的藍色調模擬了海水在沙灘來回拍打的浪花,這樣的色彩與紋理組合,創造出了一個充滿活力的戲劇性空間,也讓員工能夠在這樣的工作環境中以積極正面的態度去應對及與顧客溝通。

勞逸完美結合的工作場域

除了客服中心之外,Effective Communication Offices 空間中另外一個重要的主角就是廚房,也代表了整個工作場域的另外一個自我。位於建築物立面旁且直接連接到戶外露台的關鍵性位置讓設計團隊賦予了廚房卓越的社交場合的機能設置。廚房與戶外露台的設計反映了充滿歡樂與運動娛樂的海灘美學,這兩個區域提供了不同的座位配置與社交活動安排,不論是專為一人或兩人規劃的私密角落,或是適合團體聚會的衝浪板桌面、桌球與撞球台以及游泳池,設計團隊甚至還設置了戶外的亭台小酒吧,讓員工可以在每週五下班後在此小酌一下,放鬆心情迎接周末的到來。廚房與戶外露台以可以滑動的玻璃帷幕為界線,在陽光明媚的好天氣裡可以將滑門拉開將兩個空間連接起來,而為了強調「戶外感」,廚房區的天花吸音板的圖紋是白色的幾何圖形,模擬了漂浮在蔚藍天空中的柔軟雲絮。

如同會議室與員工浴室,主要通道也以清新多彩的海灘圖騰烘托整個情境,空間中的硬體或是軟件,如窗簾、燈具甚至地板也都帶有海濱元素,用來營造休閒俏皮的度假氛圍,洗手間使用了略帶復古感的水手形像圖騰,讓平淡的空間增添了額外的驚喜感。

透過以用戶體驗為主軸的設計,公司的員工也成為空間中不可取代的主角,因為這些主角們的參與才讓空間完整的鮮活起來。設計團隊引入了「遊戲」做為「工作」概念的對立面,藉由一個能夠放鬆與同事一起社交並享受娛樂活動的空間來舒緩客服工作所帶來的高壓情緒,並藉此發展出愉悅輕鬆的企業文化,打造一個高效率卻又自在悠閒的工作環境,讓員工產生猶如家庭般的情感凝聚力,增加對公司的向心力與認同感。

