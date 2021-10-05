外資9月擴大淨匯入逾800億元 但今年前3季賣台股逾5000億元

金管會今 (5) 日公布最新外資動向統計，9 月外資擴大淨匯入金額 28.98 億美元 (折合新台幣約 809 億元)，為連續兩個月淨匯入；不過外資今 (2021) 年對台股操作卻不留情，累計前 9 月，外資賣超上市櫃超過 5000 億元。

外資今年 1 月淨匯入 49 億美元，2 月轉向小幅淨匯出 0.21 億美元，3 月進一步流出 3.29 億美元，但 4 月大舉回流 50.38 億美元，5 月再繼續淨匯入 32.47 億美元，連二個月淨匯入後，6、7 月接連分別淨匯出 19.14、35.18 億美元，直到 8 月再回頭淨匯入 0.47 億美元，9 月進一步擴大流入金額。

累計前 9 月，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約 103.59 億美元；陸資累計淨匯出約 0.11 億美元，合計為 103.48 億美元 (折合新台幣約 2888 億元)。

但是，相對外資 9 月淨匯入金額增加，外資賣超台股力道絲毫不手軟，今年來截至 9 月 30 日止，外資累計賣超上市股票金額為新台幣 4881.72 億元，對上櫃公司累計賣超金額則達新台幣 194.27 億元，合計 5075.99 億元。

至於陸資方面，今年來截至 9 月 30 日止，陸資累計賣超上市股票約新台幣 14.25 億元，且賣超上櫃股票約新台幣 4.46 億元。

截至 9 月 30 日止，整體外資累計淨匯入約 2,188.64 億美元，其中包括境外外國機構投資人累積淨匯入 2186.92 億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入 1.72 億美元，單月增加約 29.10 億美元；陸資累積淨匯入約 0.29 億美元，單月減少約 0.12 億美元。