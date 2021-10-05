〈台股盤後〉電子、傳產低接買盤拉抬 16400點關卡失而復得

美股科技股持續下挫，台股今 (5) 日早盤跳空開低下跌 200 點，指數低點下探至 16162.17 點，摜破 16200 點關卡，隨著低接買盤進駐，鋼鐵、塑化、航運等傳產族群強勢表態，部分電子族群零星點火，大盤跌幅快速收斂，收在最高點 16460.75 點，上漲 52.4 點或 0.31%，成交量 3282 億元。

電子權值股中，晶圓雙雄台積電早盤開低下跌至 560 元，失守年線支撐關卡，所幸午盤後跌幅收斂，終場收在平盤 572 元；聯電同樣開低震盪走揚，終場小漲 0.49%，收在 61.1 元，重回季線。

鴻海則下跌 1.46%、聯發科開低震盪，終場跌幅 2.8%、日月光一度跌破百元大關，尾盤險守住百元價位、收在 100.5 元，下跌 2.9%；台達電則開低走高，終場上漲逾 2%，攻克 5 日線。

國際油價續漲，外資看好 PVC 進入超級周期，調升台塑目標價至 140 元，台塑今日股價大漲 3.6%，同集團的台塑化也上漲 1.54%、南亞也有 1.94% 漲幅；另外台聚集團也成資金避風港，台聚、亞聚拉出逾半根停板，華夏、越峰上漲逾 4%，台達化也收紅。

鋼鐵族群重啟漲勢，中鋼午盤過後走揚，上漲 1.7%，收在 35.6 元；燁興、海光、官田鋼、燁輝、新鋼、中鴻漲幅逾 5%；志聯、威致、盛餘等表現也不俗。

另外，貨櫃三雄同步黑翻紅，萬海收漲 173 元，上漲 4.53%、陽明百元關卡得而復失，終場上漲餘 1%，長榮則守住百元價位，收在 103 元，小漲 0.48%。

盤面上，IC 族群普遍強彈，天鈺 9 月、第三季、前三季營收均創歷史新高，激勵股價攻上漲停，晶焱也亮燈漲停，聚積、世芯 - KY、敦泰、金麗科、點序都拉出逾半根停板。

法人表示，今日早盤失守前段低點 16248 點，推測在官股券商進場下，跌幅大幅收斂、指數急拉，不過上檔壓力大，加上美國政府債務僵局、限電危機等國際多空消息拉扯，不利指數上攻。