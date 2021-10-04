配合央行打炒房 公股銀評估調漲第二戶房貸利率

配合中央銀行打炒房政策，公股銀行相繼調高第二戶房貸利率，包括一銀、兆豐銀與合庫銀等公股銀評估拉高第二戶的房貸利率，未來民眾想要申請第二戶房貸，利率至少 1.5% 起跳。

為遏止投資買盤炒房，中央銀行宣布取消第二戶房貸的寬限期，銀行呼應央行打炒房政策也規劃拉高第二戶房貸利率，試圖透過「以價制量」的方式讓口袋不深的投資客知難而退。

央行日前再出手找國銀與信合社等金融機構喝咖啡，要求銀行在房貸定價策略上應做出差別區隔，並落實風險控管，公股銀行率先鳴槍，研議調漲第二戶的房貸利率，包括名下已有不動產者，未來想購入第二戶房貸利率也可能 1.5% 起跳。

兆豐金 (2886-TW) 旗下的兆豐銀行總經理蔡永義表示，第二戶房貸利率不分區域將全面提高至 1.5% 以上，其中來自房仲進件的房貸業務，只要是第二戶房貸利率又會稍微提高，但他也強調，只要是首購族不論新屋與中古屋貸款利率仍不會提高。

蔡永義表示，目前銀行的房貸放款比重占總放款比重已達 28% 以上，逼近銀行法第 72-2 的 30% 上限，未來房貸放款策略將鎖定第二戶拉高利率，透過「以價制量」的方式控款房貸風險。

第一金 (2892-TW) 子公司第一銀行擬提高第二戶房貸利率至 1.5% 以上，至於第一戶房貸則維持現有利率不變，以兼顧首購族買房需求。

第一銀行目前也規劃針對六都與新竹等地區，提高第二戶房貸利率，初步規劃調幅將高於 1.5% 以上，但相關細節仍尚未定案。

鄭美玲表示，過去第一戶與第二戶房貸利率差距不大，但未來第二戶房貸利率可能會與第一戶的利率出現「很顯著的差異」；至於第一戶利率，基於照顧首購族考量目前仍是持續按兵不動。

合庫金 (5880-TW) 董事雷仲達表示，央行要求銀行必須針對第二戶、第三戶等房貸進行差異化定價控管市場風險，目前部分地區房價上漲，主要是剛性需求帶動，加上房價基期偏低所致，預估房價短期不容易出現明顯跌幅。