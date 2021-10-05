30年沒推案 朗朗台大揭台大推案潮序幕

「台大」近兩年來創造不少秒殺、熱銷案，除了台灣最高學府地位與多所明星學校外，111 公頃台大校園與 26 公頃大安森林公園綠地、人文底蘊豐富的溫羅汀街區和成熟的生活機能外，更重要的是遍及傳產、金融、科技等產業高層的台大校友買盤，購屋第一志願就是鎖定在母校周遭置產。其中，由台灣川普建設在中秋節推出的「朗朗台大」，訴求近 30 年唯一正對台大運動場首排靜巷新案、新生南路三段 70 巷通往溫州街的靜巷學府寓邸，甫開案預約組數和來人量就周周衝新高。

熟悉台大周邊房市的仲介業者指出，新生南路三段靜巷是台大人最鍾愛的溫州街區，書店和引領各世代思潮的咖啡館林立，地段價值與人文氣息居台大生活圈之最，對台大校友來說更是「情懷，無價」。傳真行銷專案經理張大成分析，「朗朗台大」作為正對台大運動場首排、新生南路三段靜巷 30 年未有新案登場的第一案，是台大周邊新一輪起漲點的購屋機會，同時也為該區下一個 10 年話題大案不斷的時代正式揭開序幕。

盤點台大概念指標推案，最近期是靠近師大生活圈的「溫州院」，規劃 47~60 坪，開價 150~170 萬，締造四個月完銷紀錄。今年 6 月頂新旗下頂禾開發成為台大體育館對面、新生南路三段校園首排街廓 1,290 坪都更案的實施者，原地將重建 21 層大樓，未來更新後每坪行情預估上看 200 萬。

在當前眾多台大概念推案中，「朗朗台大」擁有 3 大優勢：第一是台大運動場第一圈的新生南路、溫州街靜巷地段優勢。第二是收穫新生南路三段靜巷近 30 年沒有新案釋出的供需優勢。第三是在台大生活圈當前破 80 坪與小於 20 坪的 M 型推案潮中，以 27 坪、38 坪適中產品，卡位進坪數真空帶的產品與總價優勢。

「朗朗台大」單層 3 併雙電梯，全坡道平面車位，全案共計 32 戶，標準層規劃一戶 27 坪 2 房，與兩戶 38 坪 3 房，公設比 33.5% 低於目前北市平均的 35-36%，得房率高，對著重教育品質與學風薰陶的台大生活圈買家，兼具置產與傳家價值。