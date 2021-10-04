【安聯投信】投資級債、高收益債市資金淨流入 動能較前周降溫

過去一周在中國限電以及美國債務上限相關風險等雜音影響下，美債殖利率震盪走升，債券資產表現多受影響。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興市場債呈淨流出外，投資級債與高收益債迎來資金淨流入，其中以投資級債淨流入 30.5 億美元為多，但動能較前一周略為降溫。

安聯投信表示，上周多空雜音持續衝擊全球市場，包括中國無預警限電措施、龍頭地產商危機仍未完全解除持續影響投資人信心；而美國政府面臨債務上限危機、聯準會貨幣與通膨升溫等也使包括債券與股票等多數資產波動增大。從市場情緒指標－美國 10 年期公債殖利率來看，過去一周一度於盤中走揚至 1.56%，雖隨後略有下降收於 1.46%，但仍為近月以來相對高位，並使主要債券資產如全球與美國政府債、全球與美國、歐洲投資級債及高收益債、新興市場主權與公司債等資產單周多收黑。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，在經過數月於 1.2% 至 1.3% 區間震盪後，美國 10 年期公債殖利率近來出現較明顯走升，並在過去一周多數時間位於 1.5% 以上，如此現象反映了聯準會的升息腳步可能會較市場預期更早些；而分析包括聯準會預告將逐步將貨幣政策正常化、實體經濟持續復甦、當前實質利率接近歷史低點等因素，也顯示美債殖利率仍有向上空間，長期來說可能持續震盪走高。

謝佳伶指出，對投資市場來說，公債殖利率的走升會對包括投資級債、公債以及新興市場主權債以及匯率等市場與資產有所影響。根據之前經驗，聯準會的升息或是縮減量化寬鬆行為對股市會有影響但多偏向短期，不過對債券影響卻較為明顯，尤其是公債、投資級債等平均存續天期較長的債券，同時也會使美元明顯走強。

謝佳伶表示，隨著聯準會預計於 2021 年底開始逐漸縮減購債規模，到可能於 2023 年或更早開始進行升息，投資人須留意此期間對債券資產帶來的影響。謝佳伶指出，在縮減量化寬鬆以及升息期間，債券投資首應留意存續期的控管，也就是藉由鎖定具較短存續天期（如 2 年或更短）的債券，降低債券在到期之前，受到公債殖利率走升對其資產價格帶來的衝擊與影響。

謝佳伶指出，由於美國仍為全球當前強勢經濟體，企業也多為全球產業中龍頭，加上有具彈性與一定規模的政策支持，在殖利率走升期間的債券投資上，建議可選擇由體質穩健、評級較佳的美國企業所發之美國短年期高收益債，在藉由短年期的特性降低市場利率波動帶來風險的同時，也可獲得較公債更佳的息收，改善資產的風險調整後報酬。

展望美國高收益債後市，謝佳伶表示，美國高收益債企業近來現金水位充足，發債多為再融資且融資順利，加上在獲利能力改善下，企業債信仍有改善空間，違約率也自今年年初至今持續下降。在政策方面，雖貨幣政策逐步緊縮但預估聯準會步調仍不會急躁，整體市場目前流動性仍充足。在觀察指標上，謝佳伶則建議應留意美國最新公布的經濟數據是否持續低於預期，特別是服務業、消費以及就業相關數據，作為投資時的判斷參考。

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