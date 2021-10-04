中研院開發mRNA疫苗 動物試驗兩年內完成

中央研究院院長廖俊智今 (4) 日表示，自疫情爆發以來，中研院持續投入開發快篩、抗體、藥物及疫苗等，目前正在研究開發 mRNA 疫苗，預計兩年內會看到動物試驗的研究成果。

廖俊智表示，目前 mRNA 疫苗研究分成兩大方向，一是在尊重智慧財產權前提下，從既有的技術上改進；另一則是自行開發 mRNA 疫苗技術，目前中研院正以此方向邁進，預計 1-2 年可以看到動物試驗的結果。

另外，中研院自疫情爆發以來，投入快篩、抗體、藥物與疫苗等相關技術研究，至今開發出 4 款疫苗、4 種藥物、5 款快篩與 2 種保健藥物，不過外界質疑，所有品項僅停留在研發階段、並未商業化，大眾無法使用。

對此，廖俊智認為，由於產品開發完成、技轉給台灣廠商後，由廠商自行規劃是否將產品商業化，以翁啟惠研發的超級單株抗體為例，雖然在實驗室有初步成果，但之後還需要進行人體試驗，中研院無法獨自運作，需要與廠商、醫院等各方單位合作。

此外，國內生技產業代工量能明顯不足，現在已進入高技術的代工時代，如台積電 (2330-TW) 是晶圓代工廠，但研發技術卻走在最前端，未來希望國內生技制度更完善，並投入更多研發人員。

廖俊智強調，疫苗製程複雜，因此需要很強的製造能量，台灣藥多方面領域技術同步往前，包括研發、生產技術等，才得以提升代工量能。