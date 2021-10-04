定期定額榜單大盤點 你選對了嗎？

許多人仰賴定時定額投入基金打造長期投資，除了有紀律的堅持投入之外，成功的定時定額投資也須要挑對投資標的。過去幾篇文章已經分享過如何挑出好的定期定額基金，這篇來盤點大家都在定期定額扣款哪一檔基金，哪些基金又是各天期定期定額績效榜單的常勝軍！

1. 國人最愛定期定額這些境內基金

根據投信投顧公會統計資料，８月份最多國人在扣款的基金清單前五名分別為國泰中小成長、統一大滿貫、統一強漢、元大台灣高股息優質龍頭和國泰小龍基金。除了統一強漢是大中華基金之外，其他四檔都是台灣股票基金。此外，除了元大台灣高股息優質龍頭基金是去年新成立的基金外，其他四檔都是成立超過 20 年的常青基金。

資料來源：中華民國投資信託暨顧問商業同業公會，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/31。

如果改由 8 月份總扣款金額來看，安聯三強（安聯台灣大壩、安聯台灣科技和安聯台灣智慧）包辦了排行榜前三名，接著是第四名的復華中小精選基金，與第五名的國泰中小成長基金。而這五檔基金的定期定額表現不俗（參考下方台灣股票基金排行），也因此前四名的平均每筆定期定額扣款金額都超過 6 千元。

資料來源：中華民國投資信託暨顧問商業同業公會，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/8/31。

2. 台股、科技股，定期定額績效資優生在哪？

除了受歡迎之外，基金績效本身表現好壞也是重要參考依據。因此花點時間將定期定額榜單了解一下，對找到好標的很有幫助。因為許多台灣高科技股會被分類在科技股基金清單中，所以也一併檢視。

台灣股票基金的績效排名每年都是競爭激烈，截至目前為止定期定額常勝軍榜單如下表，與熱門榜不同的是，統一近期定期定額表現較佳的是統一黑馬基金，新光店頭緊追在後，三年內的績效不相上下，第三名到第五名則是也有出現在扣款金額排行榜的熱門基金。

新光創新科技與安聯台灣科技基金專注於投資台灣高科技股，而且定期定額短中長期表現均不錯。

3. 全球型基金定期定額榜單看這

長期投資的時候，全球股票與債券也是很好的標的。儘管全球股票有許多種分類，但是能在短中長期間都表現不俗的基金並不多，因此僅列出全球大型成長股票類別。其中，聯博永續主題和貝萊德環球前瞻股票基金表現皆不錯，短中長期皆在同類前 1/2。

穩健的投資人更適合選擇平衡型基金，而這三檔基金是該類別的常勝軍，駿利亨德森平衡基金以傳統的股票 + 政府債券為投資策略，貝萊德 ESG 社會責任基金則將傳統股債配置，再加上了永續投資的概念，安聯收益成長則是由美國成長股、可轉債與高收益債券組成的基金。

全球高收益債券則是野村愛爾蘭的美國高收益債券短中長期表現不錯，這檔基金聚焦在有成長潛力公司的高收益債券，這種策略適合做為因應未來政策變化的選擇。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

定期定額最重要的事，挑對好標的

儘管紀律遵守定期定額很重要，但是挑錯標的就前功盡棄。這種時候，參考其他人都在買什麼，和盤點一下績效排行榜，就大有幫助。大部分的人只要透過定期扣款全球股市、平衡型基金，大致上就可以做好長期財務規劃。仍有多餘資金的人，可以再添加台灣股市和有長期成長力的類股基金，增加風險曝險也增加潛在報酬率。

鉅亨精選基金

>>> 聯博 - 永續主題基金 A 級別美元

>>> 安聯收益成長基金 -AT 累積類股 (美元)

>>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (T 美元類股)

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