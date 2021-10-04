〈焦點股〉口罩令鬆綁 觀光股解封行情樂翻

疫情指揮中心宣布，明 (5) 日起山林、海濱活動及農林漁牧工作者，在空曠處無須戴口罩，市場預期有利雙十連假出遊熱潮，加上五倍券上路在即，觀光業第四季營運可望自谷底爬升，旅行社、飯店等解封概念股今 (4) 日股價齊歡呼，易飛網 (2734-TW)、山富 (2743-TW) 盤中亮燈漲停，雄獅 (2731-TW)、五福 (2745-TW)、夏都 (2722-TW)、晶華 (2707-TW) 等多檔也強勢表態。

雖然秋冬為國旅往年淡季，但隨著本土疫情持續零確診，國內旅遊管制進一步鬆綁，加上五倍券、國旅券、好食券等政策即將上路，可望助威觀光業第四季營收回溫，在市場買盤提前進駐下，激勵上市觀光類股指數勁揚逾 4%，站穩百點之上，最高來到 104.05 點，創波段新高，漲幅為各類股之冠。

旅行社方面，雄獅早盤一度逼近漲停價，最高來到 91.2 元，盤中漲幅略微收斂至 5% 左右；鳳凰同步勁揚逾 9%，最高來到 45.3 元，午盤漲幅縮至 4%；易飛網直奔漲停價 23.85 元；五福、山富等漲勢也相當強勁。

飯店股同步吸引買盤青睞，夏都強漲逾 9%，晶華、六福、遠雄來、雲品、寒舍、國賓、老爺知、海灣、力麗店等，均獲得資金進駐，此外，婚宴業者新天地、御頂等也有 3-5% 的漲幅。

近來疫情穩定，10 月 5 日起，開放農林漁牧工作於空曠處工作，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。另外，於山林 (含森林遊樂區)、海濱活動，無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並應與他人均保持社交距離。