紅籌第一股 聯想：已送交科創版上市申請文件

周一 (4 日) 聯想集團 (992-HK) 宣布已向上海證交所送交相關發行中國存托憑證及上市的申請文件，包括公開說明書等。而上海證交所也正式發函確認受理申請上市的文件。

一旦聯想回歸成功，將是香港紅籌股回中國發行 CDR 的首家企業。所謂紅籌股是指中國企業在香港或中國以外的地區註冊，但公司主要營業地區為中國，且具中資背景。

至於為何聯想想回到中國上市？聯想集團董事長兼 CEO 楊元慶表示，聯想集團一直以來深根中國，佈局全球。回 A 股上市計劃將有助於增強公司與中國蓬勃發展的資本市場緊密連接程度，提升中國投資人投資聯想的便利性，並進一步釋放聯想的價值，讓聯想能夠以更大力道投資於科技創新、服務轉型和智慧化變革，更佳地推動各行各業的數位化、智慧化轉型升級。

而聯想選擇回上海科創版上市卻不選擇在國際知名度高的上證掛牌，則有分析指出科創版的本益比明顯高於上證，再加上有族群效應，聯想可享有較高的募資金額。

這次聯想回歸中國上市計劃募資人民幣 100 億元，當中 55% 用在包含「雲網融合新型基礎設施項目」、「行業數位化智慧化解決方案項目」及「人工智慧相關技術與應用項目」，10% 用於產業戰略投資項目，35% 用於補充流動資金。

