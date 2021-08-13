聯想攜手兩大電信 推新一代電競手機搶市

筆電品牌大廠聯想近年積極搶進電競手機市場，今 (13) 日宣布將攜手國內兩大電信台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)，推出新一代電競手機 Legion Phone Duel 2，搭載高通 (QCOM-US)Snapdragon 888 旗艦處理器，迎戰華碩 (2357-TW) 在上半年推出的 ROG PHONE 5。

市調機構 App Annie 最新調查報告指出，去年全球手遊營收達約 1000 億美元，今年市場規模則可望進一步成長到 1200 億美元，年增 20%，另外，根據統計 2023 年全球將有近 30 億人是手遊玩家，市場商機龐大。

聯想表示，去年推出首款電競手機後，獲得市場正面評價，看好手遊市場潛力，今年再推出搭載高通 Snapdragon 888 旗艦處理器，提升 CPU、GPU 效能約 25%、 35%，並搭配升級版 ATA 中置架構 2.0、雙渦輪風扇散熱系統，可望進一步提升玩家遊戲體驗。

除升級產品規格外，聯想今年也擴大與通路夥伴合作，力拚加速拓展市場，將分別與台灣大、遠傳合作，在 8 月 25 日起推出購機優惠資費方案，搶攻電競手機市占；售價方面，Legion Phone Duel 2 16G+256G 版本建議售價為 27990 元起、16G+512G 版則為 30990 元起。