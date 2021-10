LayerZero 如何利用 Chainlink 和「超輕節點」實現低成本高安全跨鏈？

區塊鏈互操作初創公司 LayerZero 推出的「超輕節點」跨鏈模式在去中心化和成本之間取得新的平衡。

撰文:潘致雄

與其他跨鏈方案不同的是,LayerZero 構建了一種全新的「超輕節點」模式,希望可以爲跨鏈技術提供一種安全可靠的基礎設施。

在此之前,大多數跨鏈方案可以分爲兩類。第一類的跨鏈方案由一些聲譽較好的機構進行需跨鏈資產的多籤託管,通常也會構建一箇中間的區塊鏈網絡,處理跨鏈中的一些共識或者邏輯;而另一類是「輕節點」模式,在兩個目標鏈之間互相部署對方鏈的輕節點客戶端,通過驗證區塊頭即可驗證對方鏈的交易。

比如 Poly Network 就是構建了一箇中間的區塊鏈網絡,連接其他區塊鏈實行跨鏈,其中託管的資產由幾個大節點來承擔;而 NEAR 推出的彩虹橋就是「輕節點」模式的跨鏈方案,在以太坊部署 NEAR 輕節點,在 NEAR 上部署以太坊輕節點,即可驗證雙方的交易。

但是 LayerZero 認爲第一個方案不夠去中心化,第二個方案成本太高(特別是在以太坊上搭建其他鏈的輕節點,驗證成本較高),所以他們的方案是位於這兩者之間的,既能兼顧去中心化 / 安全性,又可以兼顧鏈上的交易成本,他們稱之爲「超輕節點」(Ultra Light Node)。

LayerZero 會在兩個鏈上互相部署一個與另一個鏈交互的出口(也就是可以處理邏輯的一系列智能合約),他們稱之爲「端點」(endpoint),這個 endpoint 會運行一個「超輕節點」。然後兩個鏈之間還會引入預言機(Oracle)和中繼器(Relayer),兩個鏈的超輕節點之間的通訊就依賴於預言機和中繼器完成。

據 LayerZero 三位聯合創始人 Ryan Zarick、Bryan Pellegrino、Caleb Banister 的領英信息顯示,他們在成立該項目前專注於 AI 領域,均畢業於美國新罕布什爾大學。

LayerZero 剛完成 630 萬美元 A 輪融資,由 Multicoin Capital 和 Binance Labs 領投,目前協議在接受審計,預計將於今年第四季度初推出。

消歧義:Layer 0 原本有另一個含義

業內早就有 Layer 0 的說法,但此前更多是爲了表述網絡傳輸層的協議。因爲如果將區塊鏈網絡看成 Layer 1 的話,那提供區塊鏈網絡中的網絡通訊的協議應該是在 Layer 1 之下的,所以稱爲 Layer 0。

比如 bloXroute、NYM、Marlin 等團隊,分別從隱私、網絡傳輸效率等方面優化互聯網的底層傳輸方式,這纔是更多人所理解的 Layer 0。

雖然 LayerZero 協議中的 Oracle 和 Relayer 組件也是在區塊鏈之間傳遞消息,但是和此前更多人認爲的 Layer 0 還是略微不同的,它更多專注於區塊鏈之間的信息「通訊」。

三個核心組件

據 LayerZero 白皮書顯示,協議核心有三個組件,分別是端點(Endpoint)、預言機(Oracle)和中繼器(Relayer)。

Endpoint 是和用戶或者應用直接交互的設施,或者也可以認爲就是一系列的智能合約。在 LayerZero 協議中,每個鏈都需要部署一個 LayerZero 的 Endpoint,Endpoint 將分爲四個模塊,通訊器、驗證器、網絡和庫。

預言機對於 LayerZero 來說是一個外部的組件,也就是一個第三方服務,獨立於 LayerZero 協議。預言機主要提供的價值就是將區塊頭(Block Head)發送至另外一個鏈,這樣也就能在另一個鏈上驗證交易有效性了。雖然預言機可以由任何第三方提供,但目前 LayerZero 在實踐中會使用 Chainlink。

LayerZero 團隊認爲,能擊敗 Chainlink 的去中心化預言機網絡不是一件容易的事,即使極端情況下 Chainlink 的預言機網絡被破壞,也需要中繼器配合串通。而且哪怕中繼器被串通,用戶運行自己的中繼器就仍然不受影響。

中繼器是一個鏈外的服務,功能類似於預言機,但並不是獲取區塊頭的,而是獲取指定交易的「證明」。LayerZero 認爲,爲了確保交易可以被有效地交付,預言機和中繼器必須是相互獨立的。

LayerZero 本身並不要求中繼器的具體實現,理論上用戶也可以搭建自己的中繼器服務,這樣的設計可以確保中繼器不能與預言機串通。而在早期的實踐中,LayerZero 將提供中繼器服務。

用例:多鏈部署的應用

隨着多鏈網絡的興起,應用多鏈部署的需求也在快速增長。比如 SushiSwap 部署在十多個網絡中,如何全局共享一個狀態,其實是比較困難的,如果利用之前的方案,每兩個鏈之間都需要部署一個橋,但是利用 LayerZero 協議的話,只需要通過每個鏈的 Endpoint 就可以共享全局的狀態。

這或許可以減少開發者的工作量。LayerZero 團隊也列舉了除了 SushiSwap 的其他幾個案例,不過都在描述和 DeFi 相關的應用,包括交易協議、借貸協議等。

另外,LayerZero 目前還未提及關於代幣相關的話題,不過對於一個爲去中心化網絡提供的跨鏈設施,應該也是必不可少的一部分,在今年第四季度上線主網前有可能會公開更多的信息。