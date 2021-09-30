全球第三季IPO放緩 但前9個月規模仍創新紀錄

數據顯示，2021 年第三季全球首次公開發行 (IPO) 的熱度，較之前兩季有所放緩，但累計前 9 個月的上市數量，仍為 2000 年網際網路泡沫以來最高。

第三季全球 IPO 共籌集了約 946 億美元，比第二季下降 26.3%，因夏季市場活動降溫，以及中國當局在滴滴出行赴美 IPO 幾天後實施打擊，促使美中對中國上市企業都加強審查。

今年至今全球已有 2000 多筆 IPO，共籌資 4210 億美元，創歷史新高，且為去年同期的兩倍多，因民營企業多想把握市場估值較高時，幫助股票上漲。

這個金額中包括今年前 9 個月，共 486 家特殊目的收購公司 (SPAC)，透過 IPO 籌集 1277 億美元。

高盛全球股權資本市場主管 David Ludwig 表示，在第一季 SPAC IPO 活動創高紀錄後，市場需要停下來喘口氣。同時，目前市場已見到正常化，並向合適的發行人開放的初步跡象。

今年迄今為止最大規模的 IPO，是騰訊支持的中國短視頻平台快手，其新股發行規模達 54 億美元。第三季備受矚目的 IPO，包括網上券商 Robinhood Markets 在紐約上市，籌資 21 億美元，以及南韓軟體公司 Krafton，在南韓證交所籌資超過 37 億美元。

儘管估值受到更密切的審查，但科技股仍然是投資者的寵兒。預計 Volvo 汽車也將進行首次公開募股，而戴姆勒 (Daimler) 預計將其卡車部門上市，為股票市場投資者提供多元化的產品。

Ludwig 預計，第四季 IPO 活動可能會升溫，因為排隊等待 IPO 的企業太多了。