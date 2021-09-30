日本7月電子零件出貨額年增23% 連11個月優於去年同期

日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 週四 (30 日) 公布最新統計數據，2021 年 7 月份的日本製造商的電子零件出貨金額報年增 23% 至 3670 億日圓，連續 11 個月高於去年同期。

日本 2021 年 7 月份的電子零件出口，接單情形在汽車、產業機器等各個領域都有良好表現；不過在東南亞的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情再度惡化等影響之下，也導致相關供應鏈出現混亂現象。為此，顧客提高零件庫存水位的作法也隨之普遍。

以產品類別來看，用於相機鏡頭等焦距自動調整用途的制動器 (actuator) 大增 63%，而電容器也出現 25% 的增長。

就國家地區來看，2021 年 7 月的日本電子零件出口在所有國家地區都出現增長，其中在亞洲等地市場成長 28%。

東南亞是日本電子零件製造的重要生產基地，然而當地的 COVID-19 疫情於再度爆發之後就持續不斷，這也為電子零件供給帶來懸念。由於這個緣故，顧客們為確保電子零件有足夠庫存，也都紛紛拉高庫存水位來進行因應。