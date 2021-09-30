【袁志峰專欄】長假期臨近，可選防守性股份

今天推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $47.0

1) 股市前景

雖然美股及 A 股下跌，港股通暫停交易，恒指昨日仍錄得升幅，表現勝預期，主要受內銀及本地地產股做好帶動，中資周期股則顯著回調，反映投資者於黄金週假期前夕偏向防守性股性。國內限電將減慢經濟增長但幅度仍不確定，估計港股維持弱勢震盪，短線交易宜慎審。

今天推介是中國移動 (941) — 今年上半年業績勝預期，收入及盈利達 4436 億元(人民幣 · 下同) 及 591 億元，同比增長 13.8% 及 6.0%，中期息增 6.5% 至 1.63 港元。期內，移動 ARPU 為 52.2 元，同比增長 3.8%，扭轉了自 2018 年以來的下滑趨勢。另外，公司計劃發行最多 9.65 億股人民幣股份，佔擴大後股份總數的 4.5%，預期集資達 560 億元，用作發展 5G 網絡建設，有利長遠業務增長。現價對應 2020 年度市盈率 7.5 倍，市淨率 0.7 倍，股息率 7.0 厘，估值吸引。維持買入建議，目標價 55.0 港元，止損價 45.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指低開 224 點，初段跌幅曾擴大至 454 點，隨後輾轉上揚至尾市，最多曾漲 194 點，收報 24663 點，升 163 點或 0.7%。成交額按日減 16% 至 1235 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金暫停交易，9 月淨買入 181 億元，8 月淨賣出 198 億元。

藍籌股 47 升 11 跌 2 持平。申洲國際 (2313) 及新世界發展 (17) 升逾 4%，為表現最好藍籌。新鴻基地產 (16)、恒基地產(12)、九龍倉置業(1997)、招商銀行(3968) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 3%。長實集團 (1113)、建設銀行(939) 及友邦保險 (1299) 升 3%。長和 (1)、安踏體育(2020)、恒生銀行(11) 及中銀香港 (2388) 升逾 2%。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌逾 6% 及 2%，為跌幅最大藍籌。中石化 (386)、舜宇光學(2382) 及比亞迪 (1211) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.8%，收報 6179 點，成份股 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股普跌，小米 (1810) 升 0.5%，阿里 (9988)、騰訊(700)、京東(9618)、快手(1024)、網易(9999) 及百度 (9888) 跌逾 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌 8%，為跌幅最大成份股。ASM 太平洋 (522) 及微盟 (2013) 跌逾 4%。華虹半導體 (1347) 及萬國數據 (9698) 跌逾 3% 及 2%。汽車之家 (2518) 升逾 4%，為升幅最大成份股。其次是中芯國際 (981) 及阿里健康 (241) 升 2%。

板塊方面，本地銀行及地産、內銀及恒大系股份跑赢大市，漲幅居前。恒大汽車 (708) 漲逾 44%，中國恒大 (3333)、恒大物業(6666) 及恒騰網絡 (136) 升 9%-15%。石油、煤炭、電力、風電、航運、鋼鐵、有色金屬、水泥股下跌。兗州煤業 (1171) 跌逾 10%，中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 跌 3%-4%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌 5%-8%。龍源電力 (916)、新天綠色能源(956) 及金風科技 (2208) 跌 3%-5%。東方海外 (316)、太平洋航運(2343) 及中遠海發 (2866) 跌 4%-6%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及首鋼資源 (639) 跌 3%-5%。紫金礦業 (2899)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 跌 2%-4%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 跌 2%-3%。

周三上証指數低開 0.8%，已是全日高位，早盤輾轉下跌，最多曾跌 2.3% 才反彈，午後窄幅震盪，收報 3536.29 點，跌 1.8%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 10800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 400 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 3 億元，9 月以來淨買入 295 億元，8 月淨買入 269 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

發改委經濟運行調節局負責人表示，要釋放煤炭先進產能，有序增加煤炭進口，盡力增加國內天然氣產量，保持中亞管道氣進口穩定，壓實責任保障煤電氣電機組應發盡發。發改委稱，要堅決避免壓限居民用能的情況發生，增加東北地區發電有效出力，確保東北地區發電取暖用煤足額供應。(信報)

4) 個股訊息

民生銀行 (1988) 公布，董事會審議通過向境內優先股派發股息，按照境內優先股票面股息率 4.38% 計算，每股優先股派發現金股息 4.38 元人民幣。(信報)

龍湖集團 (960) 公布，斥資共 21.6 億元人民幣，收購科技服務公司百佑科技、重慶醫科大學附屬兒童醫院聯體醫院，以及醫院所在的建築物。(信報)



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