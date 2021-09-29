森崴能源10月下旬轉上市 營運進入高度發展期

森崴能源 (6806-TE) 今 (29) 日舉行上市前業績發表會，預計 10 月下旬轉上市掛牌；總經理胡惠森表示，下半年獲利將超越上半年，明年也會比今年更好，看好能源轉型帶動的龐大需求，營運正進入高度發展期。

森崴能源旗下包括負責太陽光電、陸域與離岸風電的富崴能源，負責液化天然氣供應的欣鑫天然氣，負責水庫清淤與小水力開發等業務的浚喆，負責綠電交易、儲能與 ECSO 節能的富威電力。

總經理胡惠森指出，政府訂出 2025 年綠能發電佔比達 20% 目標，綠色能源正進入高速發展期，看好未來十年全球碳中和、淨零碳排等能源轉型的龐大需求，將以綜合性能源 (風、光、儲能) 互補應用能源管理系統，建立 ESG 產業生態池。

胡惠森表示，公司主要營運規劃以持續開發、統包建置再生能源電廠為目標，後續可持續運維電廠及出售綠電賺取長期收益。截至今年上半年，森崴已簽約開發及工程合約 609 億元 (合約期間為今年至 2025 年)，運維合約 75.8 億元，(合約期間為今年至 2041 年)，及每年的售電收入合約。

目前森崴建置中的太陽光電廠有 28 個，另完成建置 8 座陸域風力發電廠，均為自行開發設計、建置及維運。森崴目標 2025 年太陽光電與風電等再生能源，裝置容量達 1GW，也積極布局儲能，目標裝置量達 100MW。

胡惠森表示，森崴前十年在蹲馬步，後面十年全力衝刺，營運正進入高度發展期，今年下半年獲利將優於上半年，從在手訂單來看，明年營運表現也會更好。

放眼未來十年，森崴目標打造五家上市公司，包括富威電力、浚喆、欣鑫天然氣等，2023 年富威電力將申請上興櫃。

森崴能源去年營收 5.2 億元，毛利率 27.94%，EPS 2.86 元，今年上半年營收已達 10 億元，毛利率 45.12%，EPS 達 2.47 元；胡惠森指出，除受惠政府全力推動再生能源外，朝輕資產滾動發展，也因此帶動獲利成長。